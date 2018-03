Le expresan a Sánchez C. rechazo a estatizar el sistema de pensiones

Lee también

Aunque el tema no se trató a profundidad en la reunión que sostuvieron ayer con el Gobierno, los partidos políticos dicen que le dejaron claro al presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, que no apoyarán la propuesta de una reforma de sistema mixto de pensiones en la cual fondos de los cotizantes pasen a su administración.“Todos los partidos le han planteado al presidente de la república, todos los partidos de oposición, que estamos en que se mantenga el sistema de ahorro individual, que no exista ningún componente estatizante en cuanto al tema de pensiones”, aseguró el secretario general del PDC, Rodolfo Parker, luego de salir de una reunión en Casa Presidencial, junto a los dirigentes de los partidos ARENA, FMLN, GANA y PCN.Parker informó que los partidos muestran disposición para ayudar a resolver el déficit para el pago de las pensiones durante 2017, siempre y cuando exista el compromiso del Ejecutivo de no seguir con la propuesta que han presentado. “En la medida que el Gobierno acepte una propuesta diferente a la que han presentado como propia hasta este momento, nosotros podríamos considerar resolver el problema fiscal correspondiente al año 2017, pero sobre la base que el tema a largo plazo no sea un sistema estatizante, que se mantenga el sistema de ahorro individual”, sostuvo el secretario general del PDC.El partido ARENA y GANA también han expresado su rechazo a la propuesta del sistema de reparto que plantea el Gobierno. ARENA dice que se pondría en riesgo el pago de los pensionados, lo consideran un mal administrador y que se quedaría con el dinero. Mientras que GANA habla de un mecanismo que sea voluntario.El lunes, el secretario técnico, Roberto Lorenzana, dijo que la reforma que presentó el Gobierno es una medida que asegura sostenibilidad en el sistema de pensiones en el corto y en el mediano plazo. El GOES plantea pasar la mitad de los ahorros de pensiones (poco más de $4,000 millones) a un instituto nuevo, público y reducir algunos beneficios. “De alguna manera lo habíamos previsto. Esta es una medida para salir de la situación en los próximos cinco a 10 años... Nosotros habíamos pensado que al próximo gobierno le podía tocar tomar otras decisiones”, dijo el funcionario.El presidente de la república urgió ayer a los partidos políticos a trabajar en una reforma al sistema de pensiones, pues dijo: “El país está en una situación que puede llegar a un momento en que el país, el Gobierno, no pueda pagar las pensiones”.