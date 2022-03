"Le gustaba ser policía, siempre quiso serlo"

Familiares, amigos y personal policial le dieron ayer el último adiós al agente Jimmy López Poitán, de 23 años, quien fue asesinado el jueves al mediodía cuando caminaba por la avenida Independencia Sur, en el barrio San Miguelito, de Santa Ana.

"A él le gustaba ser policía, siempre quiso ser policía", afirmó uno de sus familiares, en la funeraria donde ayer estaba siendo velado el joven, quien apenas tenía tres meses de pertenecer a la institución policial.

"Tenía varios sueños y uno era el de comprarles una casa a sus papás porque el mesón donde vivían se cayó y se fueron a alquilar una casa, pero él quería comprarles una para vivir todos juntos" agregó el familiar.

Sus parientes dijeron que con sacrificio logró ingresar a la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) porque siempre tuvo la vocación para ayudar a los demás. Recordaron que Jimmy podía hablar inglés, y que lo aprendió por su cuenta porque le gustaba mucho, ya que por la falta de recursos nunca pudo ir a una academia de idiomas.

"Después de salir de bachiller trabajó en una fábrica de muebles y después en un Call Center, pero siempre buscaba la manera de entrar a la Policía y comenzó a ahorrar hasta que pudo entrar a la Academia (ANSP)", manifestaron.

La ventaja de ser bilingüe lo llevó a integrar la Policía de Turismo (Politur) y ser destacado en el puesto policial del Cerro Verde. "Cuando se graduó de policía primero lo mandaron para el puesto de Candelaria de La Frontera, pero como se dieron cuenta que podía hablar inglés lo trasladaron para el Cerro Verde porque llegan bastantes turistas y él les entendía lo que hablaban", dijo uno de sus parientes.

Sus vecinos lo calificaron como una persona tranquila, amable y servicial en su comunidad. "Él no se metía con nadie, era de pocas palabras y muy reservado. De hecho muchos nos dimos cuenta de que era policía hasta que vimos la noticia", dijo uno de sus conocidos.

Sobre el homicidio, la Policía no ha dado información, pero algunos allegados de Jimmy dijeron que este se encontraba buscando unos repuestos para su motocicleta cuando fue asesinado.

Detallaron, que al joven no le encontraron su arma de equipo y tampoco su billetera lo que hace sospechar que se trató de un asalto. "De ahí no sabemos nada más, no nos han querido decir nada", expresaron.

"Es una lástima que alguien tan joven tenga que morir de una forma tan trágica, debemos de orar por nuestros jóvenes para que la violencia pare en toda Santa Ana y nuestro país", fue una de las frases que expresó David Galdámez, el sacerdote que ofreció un servicio religioso antes de que el cadáver de Jimmy fuera trasladado hacia el cementerio Santa Isabel donde fue sepultado ayer por la tarde.

Honor. El escudo nacional cubrió el féretro del agente. Su familia recibió el Pabellón Nacional de manos de autoridades policiales.