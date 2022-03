"Le han puesto algo más para mantenerlo más tiempo en detención", Rolando Aparicio, abogado de Catalino Miranda

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador instaló la mañana de este jueves 24 de marzo la audiencia inicial contra el empresario de tranporte público, Catalino Miranda, quien es acusado por Fiscalía por el delito de venta a precio superior.

Ese delito fue por el que supuestamente detuvieron a Miranda el pasado 12 de marzo, pero finalmente la acusación fiscal fue por los delitos de resistencia y desórdenes públicos. Por este último el viernes 18 de marzo la jueza Décimo de Paz decretó la detención provisional mientras dure la investigación.

Según la representación fiscal, el empresario y su hijo, Adalberto Antonio Miranda Zepeda, fueron señalados por supuestamente ser los responsables del aumento en la tarifa de pasaje en las rutas 42 y 152, de las cuales el primero es el mayor accionista de la cooperativa.

#Ahora| El empresario de transporte público, Catalino Miranda, momento en el que es trasladado al Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador en el que enfrentará audiencia inicial por el delito de venta a precio superior, vinculado al aumento ilegal de pasaje en las rutas 42 y 152 pic.twitter.com/qRFQiKKHhZ — LPGJudicial (@LPGJudicial) March 24, 2022

Ante esa nueva acusación, la defensa de Catalino ha señalado que no se configura el delito. "Le han puesto algo más para mantenerlo más tiempo en detención, la acción anti jurídica que pudiese ser declarado culpable no existe en este tipo de diligencias, es más, el requerimiento dice que tuvieron aproximadamente 100 denuncias en un call center que es del Vicemimisterio de Transporte y fueron a verificar, en todo ese tipo de circunstancias no hay una tan sola persona en la acusación que diga 'a mi me cobraron tanto' eso no existe", mencionó el defensor, Rolando Aparicio.

La representación fiscal vincula a los dos imputados con este delito porque ellos tienen el poder de decisión en dicha empresa y acceso a la administración y recepción de dinero producto de esa actividad.

Según Aparicio, la Fiscalía ha señalado que los fondos secuestrados en el allanamiento realizado en las instalaciones de la cooperativa es producto del alza del pasaje. "Risiblemente dicen que los fondos que se secuestraron el día del allanamiento que ascienden a $186,000 es producto de esa alza que se cobró, es risible. Sin embargo, uno es respetuoso de la ley y tenemos que defender sobre eso", dijo el defensor.

"Le han puesto un delito más solo para irlo manteniendo más tiempo en detención", dijo el defensor Rolando Aparicio, quien explicó que en el requerimiento mencionan que existen más de 100 denuncias pero ninguna persona menciona la cantidad del supuesto aumento al pasaje. pic.twitter.com/lBxwyDkn9p — LPGJudicial (@LPGJudicial) March 24, 2022