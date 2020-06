"Le puse un mensaje al ciudadano presidente y le dije reunámonos": los mensajes por WhatsApp de Ponce a Bukele y Castro previos a fallida reunión en la UCA

El presidente de la Asamblea Legislativa Mario Ponce habló este viernes sobre las conversaciones que tuvo el jueves por WhatsApp con el secretario Jurídico de la Presidencia Conan Castro y el presidente Nayib Bukele en la búsqueda de pactar una reunión -que no se dio- entre la Comisión Política y funcionarios del Gobierno para estudiar una ley para el combate a la pandemia de covid-19 en El Salvador.

El jueves, Ponce envió una invitación a Bukele para llevar a cabo la reunión en la biblioteca de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) a las 12:00 del mediodía pero el Gobierno argumentó después que esta llegó de forma tardía y no estaban enterados de la convocatoria.

Ponce dijo este viernes en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) que esperaron desde las 12:00 hasta las 2:30 de la tarde.

"Nos hemos retirado hasta las dos y media, eso significa que estuvimos dos horas y media esperando... yo mandé (la carta) vía electrónica, aquí tengo registrado la carta, la Asamblea Legislativa ha sido un órgano bien serio, no puede dejar de lado los procedimientos, entonces enviamos la carta vía whatsapp tanto al secretario privado (Ernesto Castro) como al secretario jurídico (Conan Castro)", dijo Ponce.

Reveló que antes de escoger las instalaciones de la UCA como lugar de reunión sostuvo conversaciones vía WhatsApp con Bukele y su secretario jurídico.

"Yo estuve hablando a través de WhatsApp, escribiéndonos con el secretario jurídico, y él me decía: 'resolvamos esto, estamos en la disposición'. Yo le puse un mensaje al ciudadano presidente (Bukele) y le dije: 'presidente, reunámonos, creo que este impasse que hay por el hecho de no buscar un lugar adecuado no es el más correcto'. Y yo le puse este mensaje al señor presidente y le decía... hice la llamada pero no me contestó... entonces le dije: 'Estimado señor Bukele, necesitamos resolver esta situación. Estamos buscando un lugar neutro, le propongo reunirnos en la academia, cualquier lugar de la academia, de todos los lugares de estudio', y al final le digo: 'Mire, puede ser el auditorio de la UCA y así me pongo en contacto en este momento con sus autoridades'. Yo le puse el mensaje y le digo al final: 'para gestionar'. Eso se lo puse a las 9:50 de la mañana, porque nosotros llegamos a las 8:30 (a la Comisión Política) para reunirnos con el Ejecutivo, pero el presidente me contestó a la 1:54 (de la tarde), ya nosotros estábamos en la UCA, teníamos una hora y 54 minutos de estar ahí y él (Bukele) me dice: "Ayer escuché que no podía ser (la reunión) fuera de la Asamblea y ya hoy demostraron que sí se puede fuera de la Asamblea, creo que Casa Presidencial cumple más con los requisitos de seguridad y protocolo que la UCA; además, ya la vez anterior fuimos donde ustedes durante seis días, creo que por reciprocidad deberían aceptar nuestra invitación a Casa Presidencial", contó el presidente de la Asamblea.

Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, durante el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS). Foto: cortesía

Tras recibir ese mensaje, los diputados esperaron treinta minutos más, hasta las 2:30 de la tarde en la UCA, y luego se retiraron.

Ponce reveló que además de las conversaciones por WhatsApp se envió la invitación formal a la Presidencia. La enviaron a las 11:28 de la mañana por vía digital y otra en físico que les llegó a las 11:58 a.m. "Estaba cerca Casa Presidencial", agrega Ponce. El recorrido entre CAPRES y la UCA es de tres kilómetros y medio aproximadamente y toma cerca de cinco minutos, según aplicaciones de mapas y tráfico.

Ponce explicó que cuando la Asamblea se moviliza a otro lugar "mueve todo un equipo". "Todo lo que decimos los diputados y lo que dicen nuestros invitados tiene que quedar registrado, porque ese es todo el respaldo de cualquier norma jurídica, esa es la partida de nacimiento. Entonces nosotros andamos todo un equipo para grabar audio, andamos todo un equipo de cámaras para grabar videos y hay un equipo taquigrafiando todo lo que se habla o se dice en relación a una ley", expuso.

Agregó que aparte de eso deben conectarse a la Radio Legislativa en vivo y a la Televisión Legislativa. "Tenemos dos medios que llegan a diferentes partes del mundo, hacemos uso del internet y estamos conectados a YouTube desde que inicia la plenaria hasta que termina, porque hay salvadoreños que en diferentes partes del mundo pueden escuchar en el momento en que estás hablando, pueden ellos de alguna manera también escribir porque hay un equipo recibiendo todos los mensajes enviados... tenés que escuchar qué es lo que están diciendo y se nos está retroalimentando en relación a un tema... nos conectamos también en Facebook Live", expuso.

Dijo que fue por esto que el jueves mencionó que en algunos lugares no hay "potencia de internet" que ahora reconoció "no es la palabra correcta" y que se refería a que "la velocidad de internet no es la adecuada".

Luego de continuar los análisis de las propuestas en la Comisión Política y emitirse un dictamen a favor al final del jueves se instaló la plenaria que finalizó en la madrugada de este viernes con la aprobación de dos decretos: el 648 que había sido vetado por Bukele y el 661. Este último fue aprobado con 62 votos a la 1:05 a.m. y se llama Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía.

Ponce dijo que el decreto 661 "contiene normas de transparencia en el uso de fondos del Estado, el Estado de Emergencia, el regreso de nuestros compatriotas en el exterior, la atención a la pandemia, la contención y eliminación de la misma y la apertura gradual de la economía".

Dijo que este no contiene nada de lo que la Sala de lo Constitucional expulsó de los decretos declarados inconstitucionales.

La plenaria del jueves se extendió hasta pasadas la 1:00 de la madrugada de este viernes y en ella se aprobaron los decretos 648 y 661 que contienen un estado de emergencia, fases de reactivación y contemplan el combate a la pandemia de covid-19. Foto de LA PRENSA/Francisco Alemán

Es decir, no contiene una supresión del derecho de la libertad de tránsito, de lo cual la Sala dijo que solo puede restringirse los derechos constitucionales en un estado de excepción.

Ponce dijo que el 661 sí contempla la imposición de cordones sanitarios por barrio, municipio o departamento pero el Ministerio de Salud debe demostrar que esa cuarentena va a reducir los contagios.

Por otra parte, dijo que contiene cuatro etapas de reapertura que fueron trabajadas con representantes del Gobierno en "la reunión de los 6 días" la semana pasada. "Ahí están los aportes del Ejecutivo... se han adaptado al mismo plan que anunció que están trabajando con los empresarios, no estamos inventando nada nuevo, adaptamos fechas", aseguró.

También dijo que incluyeron la reactivación del transporte colectivo de pasajeros en la fase uno pero se establece que el Viceministerio de Transporte (VMT) debe regular la forma en que se hará.

El decreto 648 que contiene la Ley Ley especial transitoria de emergencia por la pandemia COVID-19, atención integral de la vida, la salud y reapertura de la económía fue ratificado con 58 votos a las 11:04 p.m. Este no tuvo apoyo de Ponce.

La plenaria del jueves se extendió hasta pasadas la 1:00 de la madrugada de este viernes y en ella se aprobaron los decretos 648 y 661 que contienen un estado de emergencia, fases de reactivación y contemplan el combate a la pandemia de covid-19. Foto de LA PRENSA/Francisco Alemán

Ambos decretos serán enviados a Casa Presidencial. Con el decreto ejecutivo 648, Bukele tiene tres días para enviarlo a la Sala de lo Constitucional para que decida si es inconstitucional como lo plantea Bukele en su veto o si es constitucional como lo asegura la Asamblea.

En tanto, con el decreto 661 puede sancionarlo (avalarlo), observarlo (hacerle modificaciones y regresarlo a la Asamblea) o vetarlo y regresarlo a la Asamblea. Si el veto es por inconstitucionalidad, como argumentó con el 648, y la Asamblea lo ratifica este se devuelve a Bukele y tiene tres días para enviarlo a la Sala para que decida si es válido o no.