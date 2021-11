Leche poleada, una tradición en Metapán

María Ascensión Hernández Galdámez, de 76 años, es muy conocida en la ciudad de Metapán, Santa Ana, por la deliciosa leche poleada, también llamada manjar blanco, que prepara a diario para sus clientes.

Tiene más de 60 años de experiencia en la elaboración de esta especie de atol, que se convirtió en su fuente de ingreso y que le ha permitido sacar adelante a sus hijos.

"Me he dedicado a hacer poleada desde niña porque mi abuela lo hacía. Yo agarré la técnica de ella, y en mi niñez salía a venderlo al pueblo. Mi abuela murió en 1962 y desde entonces me quedé yo haciendo el manjar blanco", dice la "niña Chon", como es llamada por sus clientes.

Su negocio está ubicado desde hace 22 años en el mercado municipal de Metapán y es conocido como Refrescos Chonchy, ya que además de leche poleada, vende leche fría de vaca y horchata. Lo atiende con la ayuda de uno de sus hijos y de cuatro nietos.

Según doña María, el manjar blanco es preparado con arroz y leche entera de vaca. Afirma que el proceso es largo y arduo, por lo que a las 4 de la madrugada se alista para recibir la leche que encarga.

Posteriormente, con ayuda de sus familiares lleva el arroz al molino.

Negocio. Ella, junto a un hijo y cuatro nietos atienden su venta de poleada, leche fría de vaca y horchata en el mercado de Metapán.

"Todo el proceso que nosotros hacemos lo hemos mantenido similar a como lo hacía mi abuela. Trabajamos de manera artesanal y con productos propios de acá. La leche se coce con leña y tostamos la semilla para la horchata en comal de barro. Todo esto hace que sea un proceso delicado y que en promedio nos tardemos cerca de dos horas, pero la poleada y la horchata son de calidad, por eso nos buscan mucho las personas", manifestó doña María.

Su negocio está abierto a partir de las 7 de la mañana y no tiene hora de cierre, todo depende de la demanda de los clientes. Asegura que ocasiones termina su venta antes del mediodía.

Los precios de la ración de leche, oscilan entre los $0.35 y $0.60 la bolsa, y afirma, que utiliza hasta 250 botellas de leche para la preparación de sus productos.

Doña María anhela ue esta tradición culinaria siga trascendiendo de generación en generación en su familia.

Con mucha propiedad, ella afirma que hasta la fecha es la única persona que se dedica a la elaboración de la leche poleada en la ciudad de Metapán.

"Cuando estaba mi abuelita eran cuatro mujeres las que hacían el manjar blanco en el pueblo, pero ahora con seguridad puedo decir que soy la única en hacerlo. Difícilmente ahora a las personas les gusta dedicarse a esto, porque es pesado y no cualquiera puede darle el toque. Yo no afamo mi producto, las personas lo hacen. Les gusta lo que hacemos y eso conlleva una gran responsabilidad", concluyó.