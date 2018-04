Lectores exigen que caso Carla Ayala se esclarezca

Los lectores de LA PRENSA GRÁFICA que vieron el especial sobre los 100 días de la desaparición de la agente Carla Ayala exigieron a las autoridades más investigación para esclarecer el caso. En sus comentarios, en el sitio web del periódico y en las redes sociales, opinaron que hace falta conocer toda la verdad sobre lo que ocurrió y procesar judicialmente a todos los que podrían estar involucrados, e incluso a los que se hayan prestado para encubrir a los responsables.

Uno de los lectores, quien en las redes sociales se identifica como “Salvador Girón”, escribió que le parece raro que el jefe del GRP no esté capturado, ya que podría estar involucrado, pero que no enfrenta la justicia por el poder que puede estar ejerciendo sobre otros para que no lo delaten.

“Ludin Cabrera” comentó en Facebook que le parece “sospechoso” que hayan “desarmado el GRP” y especuló que el desmantelamiento de esa unidad élite era el motivo por el que fue desaparecida la agente Ayala.

José Miguel Contreras escribió que “los mandos medios de la PNC” saben más del caso, pero que han preferido guardar silencio.

En esa misma línea de opinión, Dennis Polanco escribió que todos los agentes que estaban esa noche en el GRP tendrían que haber sido “capturados por ser cómplices en el caso”.