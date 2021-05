Lento avance en juicio contra exministro Guillermo Maza

El único testigo de la defensa de los 11 implicados en el caso del exministro de Salud, Guillermo Maza brindó su testimonio ayer ante el Tribunal Tercero de Sentencia.

La persona que declaró en el juicio fue administradora de la empresa que fungió como conciliadora en el caso RHESSA. Su participación fue para explicar las diferencias de dinero que existieron en el proceso.

El fiscal del caso informó que en la próxima semana se hará la presentación de pruebas documentales, donde instituciones involucradas presentarán sus propios documentos, entre ellos "el contrato que dio origen a todos los procesos de reconstrucción", detalló.

Para la defensa, el caso aún no avanza lo debido ya que las audiencias atrasan el proceso. "Apenas están en una etapa donde aún no han tenido un desfile probatorio. El caso no tiene ningún tipo de carga procesal, aseguró Mario Machado, defensa de Guillermo Maza.