Leonel Cárcamo Batres integra -por tercera vez- una JRV

El exjugador de Firpo y selección nacional, Leonel Cárcamo Batres, integra por tercera vez una Junta Receptora de Votos (JRV) y este día estuvo en la Residencial San Antonio, en Santa Tecla.

"Ya han sido tres elecciones consecutivas en las que he estado. La experiencia es que, bueno, cada elección es distinta. Al inicio uno siempre se siente nervioso... hoy por ejemplo nos dieron tarde la caja y ya teníamos a la gente aquí y la gente exige, ahí es donde se siente un poquito de presión y nerviosismo", dijo Cárcamo Batres.

Las personas se quejaron de que el centro de votación de la casa comunal y cancha de la Residencial San Antonio, abrió tarde.

"Vinimos temprano, pero abrieron tarde. A eso se suma que no hubo orden para entrar, pues dejaban entrar a personas de la tercera edad y a los que estábamos esperando no alternaban para entrar, esperé mucho tiempo. No hay orden", dijo una de las votantes.

Y es que en varios centros de votación, donde la hora de apertura era a las 7:00 de la mañana, hubo retrasos de hasta hora y media.