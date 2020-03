"Les voy a contar como se vive la pandemia del coronavirus en primera fila en uno de los países más afectados del mundo": la historia de un salvadoreño en España

El siguiente texto es la historia de un salvadoreño en España, un país que contabiliza ya 598 fallecidos por la pandemia hasta este miércoles.

***

Omito mi nombre pero les voy a contar como se vive la pandemia del coronavirus en la primera fila en uno de los países más afectados del mundo.

Soy médico, pediatra, trabajo en un centro de atención primaria (similar a una unidad de salud) y en un hospital comarcal en Barcelona.

Desde el fin de semana estamos en estado de alarma, se ha prohibido toda la actividad no esencial y se ha parado al país. A mí me ha tocado vivir en primera línea esta crisis como ya viví la de la influenza H1N1 del 2009, sin embargo, mucha gente no está concientizada sobre la gravedad de la situación. El gobierno y el ministerio de sanidad pecaron de soberbia y se creyeron el cuento que tenían uno de los mejores sistemas de salud del mundo.

Pero la realidad es que España es un país que, aunque se considera "del primer mundo", tiene una economía muy débil y que se mantiene de créditos, en este momento su deuda externa ha superado ya el 100 % del PIB. (Hasta enero era de 95.8 % del PIB)

Nosotros no contamos con los recursos necesarios para atender a los enfermos, no se están realizando pruebas de detección porque no hay, se les está diciendo a la gente que se quede en casa y al no hacerse pruebas no se están diagnosticando y se está subestimando la incidencia real de la enfermedad; y por supuesto, que estos casos no diagnosticados son los principales focos por los que se está expandiendo la epidemia.

Los hospitales están colapsados, las UCI's no dan abasto, pacientes en estado crítico están en plantas de hospitalización "normales" y a partir de mañana se empezarán a ingresar a pacientes en hoteles. Al personal médico y paramédico no se nos está proporcionando material de protección adecuado, y lo peor, es que aún si hemos estado en contacto con los enfermos se nos obliga a seguir trabajando a menos que tengamos síntomas graves; es decir, que el personal sanitario se está convirtiendo en un vector de la enfermedad.

Se están saltando las normas. El proceso de aislamiento del personal sanitario es de 7 días, es decir, sabemos que un paciente sigue siendo foco de contagio durante unos 21 días después de haber pasado la enfermedad, pero si uno de nosotros cae enfermo, debe reincorporarse a la labor a los 7 días.

Se han cancelado vacaciones, permisos y todo se ha convocado a reincorporarse a las labores a los médicos jubilados (que forman parte de la población vulnerable).

Nosotros somos personas como todos los demás. En mi caso, mi mujer también es médico y trabaja en el hospital de referencia para todos los casos pediátricos de infección por coronavirus. Estamos solos en este país. Mi familiar más próximo está a 10,000 km de distancia. Tenemos una hija de 2 años y no solo nos están exponiendo a nosotros, sino que están exponiendo a nuestra hija.

Lo más grave de la situación, como las escuelas y guarderías están cerradas, debemos arreglarnos para estar con ella y cuidarla, pero hasta ahora, ninguno de los jefes se ha puesto a pensar en nuestras familias. Literalmente no tenemos derecho a conciliar nuestra vida familiar, y eso se ha publicado en un decreto que salió la semana pasada.

A ninguno de los políticos y jefes les interesa nuestra salud, nuestro bienestar ni el de nuestras familias; por un lado nos dicen que somos los héroes y heroinas que estamos combatiendo la enfermedad; pero por el otro se nos trata como esclavos y no se nos dota de las condiciones mínimas para desempeñar nuestro trabajo de forma digna y segura.

La verdad es que todos estamos muy enfadados e indignados por la forma en que se está manejando la crisis y por la forma en que se nos está tratando, ahora estamos copados de trabajo, haciendo de tripas corazón, sacando adelante un sistema de salud “low cost” con mano de obra barata (que ahora es una verdadera esclavitud) para tratar de minimizar los efectos de la pandemia sin apenas recursos.

Los únicos que cuentan con todos los recursos para sí mismos son los políticos, pero creo que al finalizar esta crisis, verán una que les va a llegar de parte nuestra, pues van a tener que reinvindicar nuestra labor o se verán en otra crisis.

Somos personal altamente calificado, y si no se nos valora, marcharemos a otro sitio en donde si lo hagan.

***

El ritmo de aumento de nuevos positivos en España se mantiene en torno a un 18 % diario, más bajo que la semana pasada, y el total se sitúa ya en 13,716 casos, mientras que las muertes subieron un 22 % en las últimas 24 horas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió hoy de que lo más duro de esta crisis "está todavía por llegar" y se producirá cuando el sistema sanitario "reciba el impacto del mayor número de personas contagiadas".