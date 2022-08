Lesionada tras el colapso de fosa séptica

Irene Pineda, de 60 años, resultó lesionada la noche del jueves tras el colapso de la fosa séptica de su vivienda ubicada en el final de la colonia Altamira del cantón El Barro, en Ahuachapán.

Según la familia, el hundimiento ocurrió debido a las constantes lluvias y los últimos temblores percibidos en la zona. "La tierra está débil y nuestro temor es que el agujero siga creciendo ya que cada vez que llueve se va lavando la tierra", expresó Anabel Méndez, sobrina de la afectada.

De acuerdo a Pineda, cayó a unos seis metros de altura, logró salir de la foisa con la ayuda de sus familiares: "Mi sobrino y otro joven pusieron una escalera y me tiraron un lazo y así me lograron sacar. Me lastimé las piernas, y he quedado mal de los nervios por el susto que llevé. Nunca imaginé que algo así me pasara", lamentó la afectada.