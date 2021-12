Letalidad de covid-19 subió en la última semana

El Salvador experimentó un incremento en el índice de letalidad del covid-19 durante la última semana epidemiológica, indica un análisis LPG Datos realizado con base en las estadísticas que ha publicado el Ministerio de Salud (MINSAL) en su portal covid19.gob.sv.

La letalidad es la cantidad de muertes como porcentaje de los casos confirmados. En la semana epidemiológica 50, que comprende del 12 al 18 de diciembre, el MINSAL reconoció oficialmente el fallecimiento de 12 personas a causa del covid-19.

Ese número de muertes representó el 3 % de los 403 casos que se confirmaron en el mismo periodo y es la cifra más alta de las últimas cuatro semanas. Desde mediados de noviembre, la letalidad osciló entre 1.5 y 2.4 %.

El epidemiólogo Alfonso Rosales explicó que los cambios en el índice de letalidad dependen del comportamiento de las dos variables que se utilizan para calcularlo: las muertes y los casos confirmados. En la última semana se redujeron los contagios detectados a través de pruebas de laboratorio, pasando de 593 a los ya mencionados 403; en cambio, las muertes no sufrieron variación y por eso aumentaron su peso respecto a los casos confirmados.

Rosales destacó que, en promedio, la letalidad del covid-19 en El Salvador se ha mantenido en torno al 3 %. Hasta el 18 de diciembre, el MINSAL reportó 121,527 casos confirmados de SARS-CoV-2 y 3,806 fallecidos provocados por ese coronavirus, lo que resultó en una letalidad del 3.1 %.

El epidemiólogo señaló que la letalidad de la enfermedad en el país es una de las más altas de Centroamérica y también supera el promedio global, que es 0.94 %, e incluso el de Estados Unidos, estimado en 1.51 %.

No obstante, acotó que "no podemos hacer un análisis profundo (de la letalidad) porque no tenemos información de los casos. Un factor puede ser la atención o que la gente llega (al centro de salud) ya cuando está grave".

En casi dos años de pandemia, el MINSAL solo ha publicado datos globales de la pandemia y ha declarado reservada información como la estrategia de vacunación o todo lo relacionado con las pruebas de covid-19 que realiza. Por ejemplo, la ciudadanía desconoce cuántas personas con una o dos dosis de la vacuna se han contagiado o muerto de covid-19. Además, desde el 23 de abril de este año no publica los casos diarios por grupo etario y distribución geográfica, entre otras deficiencias.

Rosales también destacó que centros académicos del extranjero han estimado para El Salvador un elevado subregistro de muertes e infecciones de covid-19. Esto significa que las estadísticas oficiales solo muestran una fracción del impacto de la pandemia.

El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), de la Universidad de Washington, proyectó para el 21 de diciembre un total de 12,218 muertes por covid-19, es decir, 220.5 % más que las 3,812 que reportó el Gobierno hasta esa fecha.

El Colegio Imperial de Londres, por su parte, calculó para el 4 de diciembre un total de 2,240 infecciones de covid-19, frente a los 93 casos confirmados que reportó el MINSAL en su página web.