Let’s Do It recogió este año 84 toneladas de basura en el país

Let’s Do It El Salvador recogió solo este año un total de 84 toneladas de desechos sólidos de las calles a lo largo del territorio nacional.

El movimiento internacional con acción en el país tiene como objetivo promover una cultura de manejo integral de residuos, y es por esa razón que también desarrolló, a lo largo del año, una serie de programas educativos para que la sociedad salvadoreña tome conciencia, sea más responsable y se sume de forma activa a contribuir con soluciones sobre la problemática ambiental en el país.

Más de 4 mil 400 salvadoreños, voluntarios, sobre todo estudiantes escolares y universitarios, se unieron a las diversas actividades para proteger los recursos naturales de El salvador.

Con su ayuda, el movimiento logró recoger más de 84 toneladas de residuos, que se encontraban ubicados en lugares que vulneran la seguridad, la salud y la vida digna de los salvadoreños.

"Trabajar en la gestión de residuos sólidos es trabajar por el desarrollo de una sociedad, ejecutando soluciones para superar la vulnerabilidad en seguridad y construir paz al proteger los recursos naturales. Pero no podemos hacerlo solos, necesitamos unir esfuerzos y sumar impactos", enfatizó la directora ejecutiva de Let’s Do It El Salvador, Alejandra Rivera.

El movimiento trabaja con las comunidades, a través de un modelo de intervención integral donde están involucrados la población civil, las comunidades de centros educativos e instituciones públicas y privadas del país.

En ese sentido, los tres grandes componentes de trabajo de Let’s Do It El Salvador durante 2019 fueron: el programa permanente de concientización, el Día Mundial de Limpieza y el programa Mantenerlo Limpio.

El Programa permanente de concientización estuvo dirigido a la población por medio de la creación de espacios educativos, jornadas de reforestación y espacios de reciclaje.

El Día Mundial de Limpieza es un evento que duró 24 horas ininterrumpidas en el que 180 países, incluido El Salvador, se dedicaron a limpiar su territorio.

En la edición 2019, en El Salvador participaron 3,155 voluntarios de 10 departamentos fueron realizadas 68 jornadas de limpieza simultáneos en los que se removieron 170,000 libras de residuos, que habían sido depositados de forma inadecuada.

Finalmente, el proyecto Mantenerlo limpio, diseñado con un enfoque de gestión integral de residuos sólidos en las comunidades, fue ejecutado este año en la Barra de Santiago y Los Cóbanos.

Este proyecto tiene como misión desarrollar el sentido de pertenencia y la identidad local, para que la misma población participe en generar soluciones y articular a los sectores de la sociedad para desarrollar oportunidades en sus territorios.

Para 2020, la organización tiene como reto el llamado a la acción por medio de campañas de concienciación en espacios de transporte público, hacer del Día Mundial de Limpieza una celebración nacional, integrar esfuerzos para proteger la riqueza del Río Lempa y contribuir en la reforestación de la sub cuenca del Río Jiboa, entre otros proyectos.