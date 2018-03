Leucemia es el tipo de cáncer pediátrico más detectado

Lee también

El 49 % de los casos de cáncer pediátrico en el país corresponde a leucemia, el 13 % a linfomas y el 12 % a tumores del sistema nervioso central, informó ayer la Fundación Ayúdame a Vivir, institución que desde 1994 trabaja de la mano con el hospital de Niños Benjamín Bloom en la atención de pacientes con cáncer pediátrico, principalmente con quimioterapias.La fundación dijo que el porcentaje de mortalidad oscila entre el 20 % y el 30 %.Ayer se realizó la conmemoración del Día Internacional de Cáncer Infantil, que se aprovecha para hacer conciencia sobre la importancia de apoyar y reducir los índices de abandono de tratamiento, que actualmente ronda el 1.6 %.Psicólogos, trabajadoras sociales de la fndación y del hospital, así como médicos de las unidades de salud han colaborado en la búsqueda de los pacientes para que no dejen los tratamientos.“Generalmente, el que abandona muere porque no termina su tratamiento. Entonces el abandono es un fenómeno con el que hay que pelear. A veces son pacientes que hicieron la parte más dura de los tratamientos y solo tienen que terminar su tratamiento y tienen grandes probabilidades de curarse. Y por eso la lucha por abandono ha sido siempre enorme”, dijo Roberto Vásquez, jefe del departamento de oncología del hospital Benjamín Bloom y director médico de la Fundación Ayúdame a Vivir.El año pasado se brindaron 12,367 consultas, entre pacientes nuevos y pacientes que reciben tratamientos largos, como el de la leucemia, que tarda dos años y medio; y 16,051 quimioterapias. Los pacientes activos rondan los 600 al año. “Estamos admitiendo para quimioterapia en este centro médico 543 pacientes cada mes”, dijo Vásquez, quien además informó que el porcentaje de cura en cinco años llegó al 68 %, mientras que en los países ricos llegó al 90 %.“Hemos ido notando que más o menos cada año se van presentando entre 160 y 200 casos nuevos de cáncer, y esos casos vienen a consultar al hospital Bloom. Eso presenta en 76 % o el 80 % de los casos esperados. Más o menos esa cantidad de niños vienen a dar con nosotros”, expresó.Trabajan con un convenio tripartido en el que forma parte el Hospital Benjamín Bloom, y el programa de tratamiento médico de la Fundación ha sido parte del Programa de Alcance Internacional del St. Jude Children's Research Hospital.A partir de este año, la fundación cuenta con nuevo cintómetro, que permite hacer los exámenes en el país y no tener que enviarlos a laboratorios al extranjero. Eso permite determinar el tipo de leucemia que tiene el paciente y así iniciar un pronto tratamiento.“Las causas son genéticas y entonces aquí no vale la prevención; aquí lo que vale es el diagnóstico temprano, porque es una lotería biológica. Cada uno de nosotros en algún momento de su vida puede llegar a desarrollar cáncer”, comentó el especialista.