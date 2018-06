Ley de Aguas: aprobación de 5 artículos fue apresurada, según MARN

Los titulares del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) dijeron estar preocupados por la forma apresurada en que los diputados de la comisión de medio ambiente y cambio climático de la Asamblea Legislativa aprobaron cinco artículos de la ley general de aguas y les ofrecieron asesoría.

Las preocupaciones giran en torno a la autoridad nacional hídrica y las facultades que tendría, si bien aún no se aborda la conformación de la junta directiva de dicho ente. “Los primeros articulados, y esto ya lo hemos discutido muchas veces, crean direcciones que luego serían declaradas probablemente inconstitucional, porque una ley no puede crear direcciones, eso es potestad del mandato del Ejecutivo”, dijo Lina Pohl, ministra del ramo.

Esto en referencia a la dirección de agua potable y saneamiento y la dirección de agricultura y riego que serían creadas con la ley; además de que se crearía una estructura administrativa muy grande.

“Aprueban cinco artículos que están orientados hacia la creación de la autoridad hídrica sin haber discutido siquiera la finalidad de la ley, los objetivos de la ley, los principios de la ley, la política hídrica, la planificación hídrica”, dijo el viceministro Ángel Ibarra.

Por otro lado, les preocupa que inhabilita a funcionarios a participar en la directiva. “Los ministros y viceministros están inhabilitados para conformar la junta directiva de la autoridad nacional del agua. Son técnicos de los ministerios quienes estarán dentro de la autoridad nacional del agua, si es que llegan a dejar al sector público eso no lo sabemos, dentro de la junta directiva”, afirmó Pohl.

Incluso se dejarían inhabilitados a los directivos de gremiales empresariales y las decisiones quedarían a cargo de los técnicos.

“Lo más grave para nosotros es que se dejan las decisiones nacionales del recurso más escaso en manos de técnicos especializados. Esto no es solo un problema técnico, es también un problema político. Y no estoy hablando de político partidario, da igual el partido que esté en el gobierno”, comentó Pohl.

Al hablar de decisiones política, aseguró que se refiere a decisiones que beneficien a todo el país y no solo a pocos sectores.

“Y con esto me refiero a una ley que tiene el peligro no solo para el ciudadano en general sino incluso para sectores económicos. Es decir, aquellos sectores privados, económicos, que no estén representados en esa autoridad nacional del agua no tendrán una participación en las decisiones que se tomen sobre un recurso”, dijo.

Con respecto al trabajo que han realizado en relación con el recurso hídrico, Pohl destaca la leve mejora en la calidad de agua de los ríos, el apoyo de los sectores privados en la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales y que con la modalidad de asocios público-privados se construirán otras en San Salvador, Santa Ana y San Miguel.

“Tenemos ya la implementación de todo el plan en cuencas priorizadas, el trabajo del programa de restauración para protección de cuencas”, expresó.

No obstante, los resultados son de largo plazo, pues las metas están para 2030 y descontaminar el río Acelhuate para 10 años.