Ley para personas con discapacidad, sin presupuesto

Organizaciones de personas con discapacidad se concentraron ayer a las afueras del ministerio de Hacienda, en San Salvador, para solicitar una reunión con el titular de la cartera de Estado, Alejandro Zelaya, con el fin de exponerle la necesidad de que se cumpla la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad.

La ley entró en vigor en enero de este año, pero no se asignó un presupuesto para su ejecución. Además, la normativa establece en su artículo 135 que el presidente de la República tiene un máximo de 180 días para decretar el reglamento, pero esto no se ha cumplido, dijeron los manifestantes.

"El reglamento de la ley especial de inclusión no lo ha hecho el presidente de la República junto a su grupo de juristas, no lo han hecho y tenían seis meses. Vamos por casi el octavo mes y no ha empezado a elaborar el reglamento de la ley", aseguró Carlos Montes, coordinador del Comité Unido por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Montes informó que en junio, junto con la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de las Personas con Discapacidad, enviaron una carta a Hacienda para solicitar audiencia con Zelaya, pero no recibieron respuesta.

"Estamos exigiendo respuestas al señor ministro", dijo Montes. Agregó que las organizaciones buscan "pedirle información sobre de qué forma está dando los lineamientos en la política presupuestaria para el año fiscal 2022".

Según el artículo 10 de la ley, "es obligación de las instituciones del sector público establecer dentro de sus prioridades institucionales una asignación específica de recursos con base a su presupuesto, asegurando la participación amplia y activa de las personas con discapacidad. Dicha asignación no podrá ser utilizada para otra finalidad".

Además, establece que corresponde a Hacienda incorporar los lineamientos para el estricto cumplimiento de este artículo.