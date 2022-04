Ley transitoria combustibles afectará recaudación

Los funcionarios de gobierno que presentaron la ley transitoria para fijar los precios de la gasolina no explicaron de dónde saldrían los fondos para pagar el subsidio del GOES, sin embargo, el decreto aprobado por la Asamblea oficialista en sesión plenaria extraordinaria del pasado lunes explica que no será el Estado el que pague a las distribuidoras de combustibles sino que a estas les serán dispensados el pago de impuestos atrasados.

Así también lo admitió Guillermo Gallegos (GANA), al explicar cómo funcionará el mecanismo para que los precios del combustible se mantengan sin variación para el consumidor hasta el 31 de mayo.

El artículo 4 del decreto aprobado reza: "El Estado subsidiará la diferencia entre los precios fijados en el artículo 2 de la presente Ley y los calculados con la fórmula de precios de referencia mencionados en el artículo anterior, el monto que resulte será considerado como un saldo a favor acreditable en cualquier obligación tributaria o aduanera para los importadores de combustibles".

Gallegos indicó que lo que el Estado deje de percibir por la fijación de precios ($50 millones, según el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya) sabrá cómo solventar el faltante en la recaudación.

"Son los gastos que hay que asumir como Estado y tratar de beneficiar a la población. (El gobierno) le está dando prioridad en este momento al bolsillo de los salvadoreños. Después va a tener que hacer reacomodos Hacienda", apuntó el legislador de GANA.

Dicha admisión, sin embargo, fue considerada por la diputada Claudia Ortiz (Vamos) como una medida que debió tener más estudio. "Yo no digo que vamos a pasar un mes. Con un estudio pormenorizado que pueda divulgar a la sociedad cuáles son los impactos es lo mínimo que se debe hacer", acotó.

Sobre la manera en que funcionará la compensación, a modo de canje, Ortiz señaló que "ese mecanismo, definitivamente, va a afectar un poco la recaudación". "Toda medida para alivio económico debe ser lo más eficaz posible. Si vamos a dejar de percibir ingresos para dar un subsidio, mi postura es que debe focalizarse y darse a la población más necesitada", agregó.