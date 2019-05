Leyes LEPINA y de Juventud están siendo incumplidas en torno a estos suicidios

Sobre los 14 casos de suicidios de adolescentes y mujeres jóvenes en estado de embarazo que fueron recogidas por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) en su último estudio, titulado "¿Sin opciones? Muertes maternas por suicidios", tanto la Asociación de Profesionales en Psicología (PSICOLEGAS) como la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría externaron sus valoraciones y anotaron una serie de factores psicopatológicos, psicológicos y sociales que forman parte de la dinámica del suicidio, pero también enumeraron condicionantes que están provocando la vulneración de los derechos de las niñas y adolescentes que las están poniendo en desventaja y sobre todo en riesgo.

Por ejemplo, PSICOLEGAS identifica las relaciones de poder y violencia que no solo incluye a los abusadores sexuales o violadores, sino también a sus madres y padres cuando estos ejercen violencia física y verbal; la proyección del cuerpo femenino como un territorio de propiedad patriarcal disponible a través de los medios tradicionales de comunicación masiva y en las redes sociales; y la prevalencia de postulados antiderechos sexuales y reproductivos que estigmatizan, generan sentimientos de culpabilidad, baja autoestima y sensación de desamparo que orillan a tomar la decisión de quitarse la vida.

Sin embargo, también señalan la responsabilidad del Estado al no estar garantizando el cumplimiento de las legislaciones como la Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (LEPINA) o la Ley de Juventud.

El artículo 32 de la LEPINA establece que todas las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con su desarrollo físico, psicológico y emocional, tienen el derecho a recibir información y educación en salud sexual y reproductiva, de forma prioritaria por su madre y padre.

Añade que el Estado debe garantizar la existencia y el acceso a los servicios y programas de salud y educación sexual integral para la niñez y adolescencia, con el objeto de fortalecer su realización personal, prevenir infecciones de transmisión sexual, disminuir riesgos de abuso sexual y prepararles para una maternidad y paternidad responsable en la adultez.

"Como PSICOLEGAS creemos que los embarazos de las adolescentes tienen que verse desde una perspectiva sistémica, no se puede ver a las niñas como las únicas responsables de estos, sino que es una combinación de factores", señaló Yuliana Cienfuegos, miembro de la asociación.

Los psiquiatras, por otra parte, anotaron que los suicidios pueden ocurrir por miedo, rabia con el entorno, tristeza, desesperanza o cuando se cree que no hay otros caminos que tomar, aunque no necesariamente exista una depresión o una enfermedad mental de por medio que no fue tratada, como suele creerse.

