Liberan a 43 guatemaltecos en San Miguel

Con lágrimas en los ojos y agradecidos con las autoridades salvadoreñas, 43 guatemaltecos que estaban siendo explotados en San Miguel subieron ayer en un autobús con rumbo a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), para luego regresar a su país.

Las víctimas tenían más de un año de estar viviendo en la residencial Andaluz, en San Miguel, donde estaban siendo explotados por los hermanos guatemaltecos Édgar Francisco y Edwin Arnoldo, ambos de apellido Juárez García, quienes fueron arrestados ayer en la madrugada por el delito de trata de personas en modalidad de trabajo forzado.

Según la fiscalía, los detenidos maltrataban y le exigían a sus víctimas que vendieran diariamente $50 en piñas.

"El problema fue que vinieron a trabajar menores y, cuatro de ellos dijeron que se iban a ir y mi hermano les dijo que si se iban que él ya no se hacía responsable. Se fueron y empezaron a decir cosas que no son. Nosotros les dábamos comida y el 20 % de lo que vendían, y además $5 diarios. Nuestro error fue que no estaban viviendo bien", dijo Íngrid Paola Juárez, hermana de los arrestados.

Asimismo, detalló que ayer a la medianoche se encontraba cambiándose para dormir cuando un grupo de policías ingresó a su habitación y le informaron que se iban a llevar detenidos a sus hermanos. La mujer agregó que les decomisaron cinco vehículos, estacionados en la casa en la que estaban los 43 migrantes.

El abogado de los hermanos Juárez García confirmó que 13 menores de edad trabajaban, pero negó que hayan sido explotados.

Dijo que laboraban ocho horas, tenían prestaciones, comida y se les pagaba, y, a veces, el dinero se les entregaba en Guatemala.