Liberan a exfiscal electoral luego de que víctima se declaró “no ofendido”

La exfiscal electoral, Evelyn Alvarado Osorio, quedó ayer en libertad luego que fuera puesta bajo arresto tras ser acusada inicialmente de amenazar con arma de fuego a una persona en San Rafael Obrajuelo, departamento de La Paz. Alvarado Osorio estuvo detenida en las bartolinas de la misma localidad.

El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, explicó esta mañana que la víctima dijo “no sentirse ofendido”, por lo que los cargos en contra de la exfiscal ya no proceden. Además, Meléndez señaló que “este tipo de delitos” requiere de la autorización de la víctima para poder proceder.

“Entiendo que el día de ayer, en horas de la tarde, se puso en libertad a la exfiscal, a raíz de que la víctima presentó un documento a la Fiscalía donde prácticamente no se consideraba ofendida y estaba revocando la autorización a la Fiscalía para seguir con el proceso en contra de la exfiscal. En ese tipo de delitos no podemos ejercer acción si no está confirmado por la víctima”, señaló.

Esto dice el fiscal Meléndez en relación al incidente de la exfiscal electoral, Rosa Alvarado, por el que se le acusó de amenazas agravadas. pic.twitter.com/YoAXQbmYBD — LPGPolitica (@LPGPolitica) January 15, 2018

El pasado sábado 13 de enero, Alvarado Osorio fue detenida por amenazas agravadas en el municipio de San Rafael Obrajuelo, en La Paz, según confirmaron fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Inicialmente se conoció que Alvarado Osorio habría amenazado con arma de fuego a Mario Antonio Bernal, luego de que supuestamente se produjera una discusión entre ambos. Esto habría ocurrido a las 4:00 de la mañana, cuando él estacionó su motocicleta afuera de un negocio de cervezas, propiedad de la exfiscal. El establecimiento está ubicado en el cantón El Carao.

Bernal se estacionó y le pitó varias veces a una persona que vive a la par del negocio, por lo que Alvarado salió y lo amenazó con una escopeta, dijo la PNC.