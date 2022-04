Liberan a mujer condenada por emergencia obstétrica

La Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto logró sacar de prisión a la décimo primera de 17 mujeres condenadas por homicidio agravado luego de haber sufrido una emergencia obstétrica durante sus embarazos. Se trata de Maritza, quien estuvo en prisión durante 15 años y cinco meses tras haber sido condenada a 30 años.

El hecho ocurrió en 2008 y, de acuerdo con Abigaíl Cortez, la abogada de la Agrupación, el tratamiento judicial que se le dio al caso fue incorrecto y violatorio de los derechos humanos debido a varias anomalías, entre las que detalló que la autopsia no determinó que el bebé hubiese nacido con vida. "Para condenarla por homicidio agravado tenían que haber probado primero que nació vivo, pero eso no se investigó, no se comprobó. La autopsia no se hizo a profundidad, entonces, no sabemos si nació con una malformación, no sabemos si por la malformación murió, no sabemos si nació muerto; al parecer estaba en estado de putrefacción, lo que significa que ese era un atenuante para ella, no un agravante", explicó la abogada.

Otra de las anomalías durante el proceso, agregó, es que la Fiscalía General de la República (FGR) citó como testigo a un menor de edad que no se presentó y que supuestamente había sido un testigo directo que podía dar fe de la autoría. "Entonces, se valoró sin tener pruebas", dijo.

La defensora detalló además que la herramienta legal que utilizó la Agrupación para liberar a Maritza de la cárcel fue la conmutación de pena, porque no quiso hacer una revisión de sentencia, ya que cuando inició todo el proceso la primera acusada e investigada había sido su suegra, una mujer que ahora tiene 83 años de edad, que fue exonerada cuando Maritza asumió su culpabilidad para salvarla.

Una revisión de sentencia podría perjudicar a la octogenaria: para Maritza está demostrado que el sistema judicial falla.

Durante su encarcelamiento, Maritza quedó embarazada de otro interno y cuando su hijo cumplió 5 años le fue entregado a la abuela paterna, a la que el niño conoció ese mismo día en que se lo entregó. "Una situación bien tremenda", valoró Cortez.

"La libertad de Maritza llena nuestro corazón de alegría, porque después de muchos años se hace justicia, Trabajaremos hasta lograr que ‘Las 17’ recuperen su libertad y hasta que ninguna mujer sea perseguida, denunciada y criminalizada por emergencias obstétricas, manifestó Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana.

La organización ha evitado la cárcel o sacado de ella a 62 mujeres. De las 17 que habla Herrera, ya fueron liberadas 11.

"Me siento muy feliz de recuperar mi libertad. No me lo esperaba. Agradezco el apoyo a todas las personas y organizaciones. Les pido que sigan apoyando para que las que siguen en prisión sean liberadas", declaró Maritza.