Liberan áreas administrativas de alcaldía de Santa Ana

Las áreas administrativas de la alcaldía de Santa Ana ya se encuentran operando normalmente, luego que el concejo municipal recibiera anoche del sindicato las instalaciones del palacio y el edificio arrendado que tiene algunas oficinas.Estas oficinas permanecieron cerradas durante el lunes , luego que miembros del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Ana (SITRAMSA) se las tomaran en protesta por suspuestas arbitrariedades que estaría cometiendo la administración, según representantes del sindicato.Aunque las áreas administrativas ya están operando con normalidad, el sindicato mantiene la suspensión de labores en áreas operativas como la recolección de basura, ornato y zonas verdes, estadio municipal, bacheo y maquinaria pesada y alumbrado eléctrico.El alcalde Mario Moreira señaló que la medida realizada por el sindicato no posee fundamento, ya que los señalamientos no son reales, tal como lo desmintieron mediante un comunicado el lunes.Moreira señaló que están analizando los hechos para tomar las medidas legales correspondientes para los trabajadores que se han sumado a la protesta, calificada de ilegal por el concejo.Moreira no descarta incluso interponer demandas ante el Juzgado de lo Laboral.