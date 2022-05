Liberan capturados a cuenta gotas

La incertidumbre y la desesperación se reflejan en cada uno de los rostros de familiares de privados de libertad que llegan día con día con el anhelo que liberen a sus parientes recluidos en el Centro Penal La Esperanza, conocido como "Mariona".

Ayer, cientos de personas se concentraron nuevamente en los alrededores del centro penitenciario. "Ojalá que liberen a mi familiar ahora", "dicen que sacarán a varios este día", se escuchaba decir entre los familiares de capturados durante el régimen de excepción.

Les habían informado que a las 3:00 de la tarde anunciarían los nombres de los que saldrían. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 3:30 de la tarde los mismos custodios dijeron que el fin de semana no iban a dejar libre a nadie y que llegaran nuevamente el lunes, que ese día reanudarán los procesos. El viernes las autoridades penitenciarias permitieron la salida de 14 privados de libertad.

Elizabeth ha llegado desde el 25 de abril a ese centro penal. Le capturaron a dos de sus hijos y asegura que la detención de ellos fue arbitraria. "Lo único que pedimos al presidente (Nayib Bukele) es que den información. Yo he ido todos los días a la procuraduría, a la Fiscalía y he venido al centro penal con la esperanza que liberen a mis hijos. Cuando me dé cuenta que los van a sacar, aunque me venga arrastrando, estaré aquí todo el día", dijo.

Ella asegura que sus hijos no pertenecen a ninguna pandilla y que se hará justicia con ellos: "El que nada debe nada teme, yo sé cémo los he educado y no son pandilleros", aseveró.

"Me preocupa la salud de mi hijo"

El pasado 4 de abril, Emerson Samuel Cedillos fue capturado en San Jacinto, San Salvador, afuera de la panadería en la que trabajaba. Su padre, Samuel David relató que su hijo cumplió 21 años adentro de Mariona.

En el 2020, Emerson recibió el alta en el Hospital de Niños Benjamín Bloom. Él padece de convulsiones. A su familia les preocupa lo que le pueda suceder estando en ese lugar.

"Se escuchan muchas cosas ahí adentro. Han dicho que los golpean a todos los detenidos, a él le dan convulsiones y me preocupa la salud de mi hijo, y lo que le pueda pasar. Es bien injusto lo que están haciendo, da sentimiento sabiendo de lo que él padece", relató su padre.