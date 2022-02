Libres 4 mujeres condenadas tras emergencias obstétricas

Elsy, Karen, Evelyn y Kenya ofrecieron juntas, ayer, por primera vez en su vida, una conferencia de prensa para contar sus historias sobre cómo fueron condenadas a 30 años de prisión tras haber sufrido una emergencia obstétrica. Las cuatro lograron en los últimos días salir de la prisión después de una década.

Todas sus historias, a excepción de la de Kenya, tienen una coincidencia: la condena a prisión las obligó a separarse de sus primogénitos cuando aún estaban muy pequeños.

"La verdad, fueron años muy duros por no poder ver crecer a mi hijo, pero hoy me siento muy contenta porque estoy con él y quiero seguir adelante para ver a mi hijo seguir creciendo, ver un futuro para él y para mi familia", dijo Elsy.

"Desde ese momento (condena) me sentí sola. Me separaron de mi hijo, que tenía dos años, de mi familia, que era lo que más necesitaba", dijo Karen.

"Esta ley me condenó a 30 años de prisión, me apartó de mi hijo y de mi familia, por 13 años. Mi hijo aún era muy pequeño", dijo Evelyn.

Kenya, por otra parte, tenía 17 años cuando se cayó en su casa, en el departamento de Cuscatlán. Llamó al 911. La patrulla nunca llegó. No llegaron a tiempo. "Mi bebé nació, pero no reaccionó y lo último que recuerdo fue que vi muchas luces en mi cara. Yo estaba en el hospital en una camilla y estaban ocho policías custodiándome, tomándome fotos y uno de ellos me dijo que él se iba a encargar de que yo me pudriera en la cárcel y así fue", recordó.

Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del aborto, la organización que junto a la Colectiva Feminista ha logrado obtener la libertad para cinco mujeres, incluidas ellas, calificó la ley que permitió la condena de estas mujeres como "hipócrita", porque al final de cuentas termina separando a las madres de sus hijos que sí están vivos.

"Esta es una ley hipócrita, una justicia hipócrita, porque por una parte castiga a las mujeres que supuestamente no quisieron ser madres, porque pueda que parezca que renunciaron a la maternidad, pero al mismo tiempo castigan a la maternidad concreta, a los hijos, a la relación que pueden tener con esos hijos que han dejado", criticó. Por otra parte, añadió, estos niños no recibieron ninguna atención psicológica por parte del Estado, mientras sus madres guardaron prisión.

Junto a la Colectiva Feminista, la Agrupación Ciudadana está llevando el caso de otras 11 mujeres condenadas tras emergencias obstétricas.