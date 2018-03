Licitación irregular de cámaras en Alcaldía S. S. muestra que contrato iba a costar $109 mill

Lee también

La Alcaldía de San Salvador hizo una licitación que resultó irregular, tal como se comprueba en el informe de la comisión de alto nivel creada para revisar tres recursos de apelación que presentaron igual número de empresas. La comisión de alto nivel admite que la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO), que recomendó dar el contrato a una empresa extranjera para ejecutar el proyecto del Sistema Automatizado Integral de Monitoreo, Videovigilancia, Datacenter y C4 para el municipio, no debió hacerlo porque ninguna de las oferentes cumplía los requisitos.En el mismo informe queda evidenciado que el precio que la comuna capitalina iba a pagar a la empresa ganadora era de $109 millones por los 20 años de contrato. Esos documentos fueron entregados por la municipalidad tras la demanda en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en contra de la comuna capitalina, que el 26 de enero de este año emitió una resolución a través de su oficial de Información, Elí Sigfredo Valle, en la que argumentó que se veía imposibilitado para entregar información pública sobre el proceso de licitación para el proyecto de videovigilancia en San Salvador.Inicialmente, se dio a conocer el monto del proyecto con base en el acta de notificación de resolución de fecha 12 de enero de 2017 y con la que se daba por finalizada la etapa de licitación y adjudicación del proyecto, teniendo en cuenta que autoridades de la Alcaldía de San Salvador se negaron a dar más información sobre este. La inversión inicial sería de $14.9 millones.En ese sentido, ante la respuesta de la alcaldía de no dar la información, el IAIP admitió el recurso en contra de la comuna el 10 de febrero de este año y señaló una audiencia de avenimiento –donde se busca resolver el punto en contienda para no pasar a la audiencia final– para el viernes 17 de febrero.En dicha audiencia, la apoderada legal de la Alcaldía de San Salvador, Juana Emilia Martínez, entregó documentos relacionados con el informe de la comisión evaluadora que recomendó contratar a la empresa extranjera, por el cual después de 20 años se pagarían los $109 millones.Los datos sobre el costo del proyecto, así como de la inversión inicial de $14.9 millones, también fueron confirmados por el concejal del partido ARENA Edwin Zamora. El funcionario reiteró que ese costo, pese a aparecer como inversión inicial de la empresa, al final sería pagado por la misma comuna.“Claro que salen de la alcaldía (los $14.9 millones). ¿Y de dónde más van a salir? Sí, claro que sale de ahí (de la alcaldía) y esa era parte de nuestra preocupación. Nosotros estamos de acuerdo en todos los proyectos, pero en lo que no estamos de acuerdo es en que no hay un análisis técnico, económico que permiten prever si estos servicios se le van a poder proveer a la ciudadanía sin más tasas o más impuestos”, dijo Zamora.También, en los mismos documentos que la alcaldía entregó a través de la abogada Martínez, se evidencia que dos de las empresas que interpusieron un recurso de revisión hacen énfasis en el costo que terminaría pagando la municipalidad.El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, dijo el 25 de enero que el sistema de videovigilancia que impulsan en la capital es caro porque buscan darle el mantenimiento adecuado durante el tiempo que estará en vigencia dicho acuerdo.“Como el contrato es por 20 años, porque queremos garantizar que haya mantenimiento, actualización de la tecnología, mantenimiento de la red de fibra óptica, el proyecto va a ser caro, y va a ser caro porque lo caro cuesta”, dijo Bukele.Ante los señalamientos de diferentes sectores tras revelarse que el contrato que buscaba la alcaldía era millonario, se dio una serie de procedimientos en la comuna, entre estos, la presentación de tres recursos de revisión por parte de otras empresas participantes en la licitación pero que no ganaron.Tras eso, el 24 de enero de este año, el concejo municipal nombró una comisión de alto nivel para que revisara el proceso que hizo en primer momento la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO). La nueva comisión determinó que no se debió adjudicar el proyecto a la empresa extranjera por una serie de inconsistencias, por ejemplo, el haber omitido la presentación de documentos exigidos en las bases de licitación.En dicha comisión no se contó con la participación de representantes de la Fiscalía General de la República ni de la Corte de Cuentas. Bukele hizo el llamado a ambas instituciones a que se incorporaran al proceso, durante una conferencia de prensa en la que no hubo acceso a todos los medios.