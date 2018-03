Licitaciones para elecciones 2018 son frenadas por falta de fondos

Lee también

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), magistrado Julio Olivo Granadino, reconoció ayer que el organismo electoral está en problemas debido al atraso generado porque en el Ministerio de Hacienda aún no avalan un monto para los comicios municipales y legislativos de 2018.Falta de implementación de campañas informativas sobre la fecha límite para efectuar cambios de domicilios en el Documento Único de Identidad (DUI) y para que los jóvenes se inscriban en el padrón electoral (período termina el 3 de marzo próximo); e impedimento para iniciar los procesos de licitación para las próximas elecciones son dos de las consecuencias que señaló el presidente.“Una de las afectaciones principales de no tener un presupuesto aprobado es que no se puede iniciar ninguna licitación, ningún proceso de licitación relativo a cualquier programa del Tribunal Supremo Electoral, salvo aquel que nosotros pudiésemos cubrir. Esa es una dificultad bastante grande. Por lo tanto, (el TSE) no puede hablar de licitación en transmisión y procesamiento de resultados electorales, no puede hablar de licitación al registro electoral, no puede hablar de licitación en comunicación, en ningún programa puede hablar de iniciar un proceso de licitación”, sentenció Olivo Granadino.En diciembre pasado, el TSE envió al Ministerio de Hacienda el presupuesto para el proceso electoral del 2018: $39,981,865 es lo que el organismo colegiado solicitó para desarrollar el evento; sin embargo, a más de un mes de haber enviado la propuesta, Hacienda aún no la ha avalado.Al respecto, el presidente del TSE dijo que habían estado en reuniones con esa cartera de Estado para solventar dudas que estos últimos tienen sobre el presupuesto: “Ahorita estamos evacuando una serie de prevenciones que ellos nos están haciendo, requerimientos de documentación para justificar el presupuesto que nosotros estamos necesitando”.En las últimas elecciones Hacienda siempre ha hecho recortes a lo solicitado por el tribunal; en esa línea, el magistrado presidente dijo que la institución está preparada para cualquier recorte que les hagan a lo que han solicitado, pero que han de hacer estudios antes para evaluar cuáles pueden ser las posibles consecuencias de la medida.