Licitan 143 kilómetros a iluminar y vigilar

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y FOMILENIO II lanzaron ayer las bases de licitación internacional para la concesión del sistema de iluminación y videovigilancia en 143 kilómetros de carretera que abarca 24 municipios de La Libertad, San Salvador y La Paz.

El proyecto para el diseño, financiamiento, instalación, equipamiento, operación y mantenimiento se desarrollará por medio de un Asocio Público-Privado (APP). Se estima que tenga un costo de $12,346,331 para un plazo de 15 años.

A la empresa que se le otorgue la concesión asumirá los costos de mantenimiento y pagará la energía eléctrica. Pero, a cambio explorará los derechos de vía, es decir, comercializará publicidad en vallas. Además, un 5 % de los ingresos brutos que recibirá, los destinará al MOP para diferentes obras.

"Y eso nos va a servir a nosotros para poder recolectar fondos y poder realizar otros proyectos. Fondos que ahorita no estamos colectando porque la ley de carreteras y caminos vecinales no lo permitía, no se podían explotar los derechos de vía, no había una forma de cómo regular; pero en mayo de 2018 se reformó la ley y ahora sí se puede concesionar los derechos de vía por medio de un Asocio Público-Privado", dijo el titular del MOP, Romeo Rodríguez.

El funcionario sostuvo que el proyecto contempla la instalación de cerca de 4,000 luminarias y 70 cámaras que estarán conectadas con un centro de mando del 911. Además, colocarán cableado subterráneo en los tramos de la carrera a Santa Tecla y Puerto de La Libertad. Con eso, se prevé reducir los accidentes de tránsito y la inseguridad.

Las empresas tienen hasta el 2 de junio para presentar las ofertas y el 22 del mismo mes será la apertura. Luego del proceso de evaluación, el contrato de la empresa ganadora deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa, según el comunicado de FOMILENIO II. Ayer, Rodríguez dijo que 30 empresas, en su mayoría nacionales, están interesadas en participar.

El evento oficial para el lanzamiento se realizó en las instalaciones de Cancillería. Entre los asistentes estuvo Brendan O’Brien, ministro consejero en funciones de la embajada de los Estados Unidos, y el secretario de comercio e inversión, Miguel Kattán.