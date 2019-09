Licitan $2.3 millones en uniformes para la Policía Nacional Civil

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, confirmó ayer que licitan $2.3 millones en uniformes y botas para los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC). El monto fue aprobado en junio pasado por los diputados de la Asamblea Legislativa.

Rivas, junto al director de la corporación policial, Mauricio Arriaza Chicas, hizo el anuncio durante la entrega simbólica de insumos para los elementos de la policía. La dotación de nuevo equipo consistió en 821 uniformes y 270 pares de botas destinadas para los agentes de la División de Tránsito Terrestre.

"Informar también que tenemos un proceso de licitación en marcha que asciende a $2.3 millones para seguir dotando de más uniformes a la corporación policial (...) Ya las empresas presentaron sus ofertas y están en la evaluación para poder realizar las adjudicaciones", dijo el ministro de Seguridad.

Del total de $2.8 millones, los diputados aprobaron en la Asamblea Legislativa entregar $ 2,365,000 para el ramo de Seguridad y Justicia y los restantes $ 435,000 para el de Defensa Nacional.

La primera entrega de insumos para el personal policial fue dada a conocer por el Ministerio el miércoles pasado. Fueron 12,953 uniformes y 10,308 pares de botas destinadas a los elementos destacados en todo el país.

Los nuevos recursos son recibidos por el personal tras varias quejas de los miembros del Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP), quienes denunciaron trabajar 16 horas seguidas en condiciones precarias y carecer de insumos idóneos para brindar seguridad a la población.

"No soy un falso líder, ministro Rogelio Rivas, soy un luchador social que vengo denunciando desde hace años las injusticias en contra del gremio policial. Ahora resulta que no les gusta cuando se les hacen señalamientos de cosas que no están bien. Intolerancia es la que demuestra", escribió en su cuenta de Twitter el representante del MTP, Marvin Reyes.

El ministro Rogelio Rivas también explicó que el aumento salarial de $100 para los elementos de la policía, Fuerza Armada y los custodios de Centros Penales comenzará a partir del 1.º de enero del 2020. La cantidad adicional que recibirán en 2021 quedará en evaluación para el presupuesto de ese año, agregó.

"Con esto aquellas voces que se escuchaban que no les estábamos dando la atención debida en la corporación policial, pues déjenme decirles que están totalmente equivocados", señaló Rivas.