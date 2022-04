Líderes sindicales invitan a no tener miedo y participar en la marcha del próximo 1 de mayo en el Día Internacional del Trabajo

Varios líderes sindicales se reunieron este viernes por la mañana en la plaza Gerardo Barrios del Centro Histórico de San Salvador para invitar a través de los medios de comunicación a la marcha del próximo 1 de mayo con motivo del Día Internacional del Trabajo.

Sonia Urrutia, del del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular; Stanley Quinteros, sindicalista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP); Samuel Ramirez y José Santos Melara, del movimiento de Veteranos de Guerra, estuvieron presentes en la conferencia de prensa en dicha plaza.

Todos se dirigieron a los medios y dijeron no tener miedo al Gobierno. Dijeron que la marcha se hará a pesar de las amenazas que incluyen advertencias de posibles capturas y señalamientos de apoyo a pandillas.

Urruria dijo que tiene 25 años de ser líder sindical y dijo que en caso de capturas habría reacciones de parte de todo el sector sindical del país.

La marcha convocada por el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular saldrá desde el Parque Cuscatlán hacia la Plaza Gerardo Barrios.

Por su parte, Quinteros dijo que "la marcha va porque va", refiriéndose a la que saldrá desde el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) hasta la plaza Gerardo Barrios.

Por su parte, Reyes, quien defiende los derechos del sector policial del país y forma parte de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, dijo que la marcha es como la que se hace todos los años en el Día Internacional del Trabajo y que en ningún momento es para apoyar a las pandillas, como han asegurado desde el oficialismo. "No sé de dónde saca eso Rolando Castro, la marcha es un derecho de los trabajadores y se va a realizar. Ellos no pueden señalar que dicha marcha es a favor de las pandillas, no puede haber capturas", comentó.

Hay una tercera marcha que saldrá desde la fachada principal de la Universidad de El Salvador (UES) y que también se dirigirá a la plaza Gerardo Barrios.

José Santos Melara dijo que los veteranos están listos para marchar en las calles de San Salvador y que llegarán desde distintos puntos del país.