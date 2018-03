Limpian sitio que era ocupado como basurero ilegal

Lee también

La basura de un botadero clandestino situado en la calle principal hacia el cantón Cutumayo, entre las colonias Ivu y Los Ángeles, en la ciudad de San Vicente, ha comenzado a ser removida luego de varios años de funcionamiento y de estar generando focos de contaminación, lo cual era causa de criaderos de insectos, fétidos olores, ambulación de animales y aves de rapiña que siempre sobrevolaban la zona.Personal de la Alcaldía de San Vicente llegó con maquinaria al botadero, el cual se extiende en casi media cuadra a la orilla de la calle, y en camión trasladarán los desechos hacia un lugar adecuado, informó una fuente de la comuna.Algunos vicentinos expresaron que estarán pendientes del trabajo que se realizará, ya que dicha problemática no había sido tomada en cuenta, y esperan que dicho botadero sea clausurado, que se asegure que no vuelva a ser ocupado y se sancione a los responsables de contaminar.“Hay pasaban seguido los de la alcaldía y no se habían fijado (...), pero luego que ustedes (LA PRENSA GRÁFICA) dieron a conocer el problema han venido con maquinaria, parece que van a quitar toda la basura y el ripio de ahí. Ojalá que de una vez por todas lo cierren y sancionen a la gente que viene a botar basura y hasta animales muertos”, manifestó Emanuel Ricardo García, habitante de Los Ángeles.Para retirar todo el material que se encuentra en el lugar se requerirán más de 15 días, puesto que se prevé que son más de 40 camionadas entre desechos y ripio y la municipalidad debe ocupar la maquinaria en otros proyectos iniciados.Juan Flores Hernández, encargado de la Unidad de Medio Ambiente de la Alcaldía de San Vicente, quien llegó al botadero a supervisar el trabajo, informó que luego del desalojo de basura y el cierre definitivo se colocarán rótulos de advertencia y darán seguimiento al lugar recuperado.“La idea es clausurar el botadero y poner rótulos de prohibición. Aquí la gente viene a botar animales muertos, ripio, basura. El viernes comenzamos los trabajos y el siguiente día ya habían depositado basura. El llamado es también a la gente, para que contribuya”, dijo el funcionario.De no acatar las indicaciones, se hará una investigación para esclarecer quiénes son las personas que llegan a dejar basura u otros materiales y serán sancionadas.