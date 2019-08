Lisbeth no se rinde ante los desafíos que plantea la vida

Con 19 años de edad, a Lisbeth Violeta Reyes Ramos la han golpeado el cáncer y la violencia social. El cáncer le arrebató a su madre y la violencia a su tía, desaparecida desde hace más de un año, quedando como responsable de cinco menores (sus tres hermanos pequeños y dos primos), a los cuales debe cuidar y guiar como la única responsable mayor.

Su madre, con quien residían en una casa de láminas y plástico en la colonia Las Mercedes, del municipio de San Sebastián Salitrillo, Santa Ana, falleció el año pasado luego de luchar contra el cáncer, y desde entonces cambió la vida de Lisbeth.

"Hace un año mi mami falleció y los niños estaban a cargo de ella; y desde que ella no está me tocó a mí esa responsabilidad porque no hay quién más. Gracias a Dios y el apoyo que nos han dado estamos mejorando en la situación en la que estábamos; en un principio sentía bien complicado, pero yo sabía que íbamos a salir adelante", señala.

La joven, de sonrisa permanente, debe velar por que todo vaya bien en casa, desde los alimentos hasta el lavado de la ropa, uniformes y las tareas de sus hermanos y primos, sin descuidar sus estudios de último año de bachillerato en el Complejo Educativo Humberto Luna.

"En lo de la escuela me toca estar pendiente, de cómo van, que vayan a estudiar, las tareas y todo; con los alimentos estar pendiente que ellos coman, que hagan las tareas; las niñas más grandecitas ya me ayudan, ellas lavan la ropa, de los más chiquitos ya me encargo yo y me ayuda una sobrina", relata.

Muy agradecida. "Para mí esto (aporte municipal) es una gran ayuda, porque así como yo me voy a ayudar, así les voy a poder ayudar a los niños. Gracias a Dios desde que han salido estas oportunidades no pienso desaprovecharlas", dijo Lisbeth.

Este cambio de vida, asegura, de pasar de la noche a la mañana a ser responsable de cinco menores, le costó asimilarlo, pero ha sido positivo en su vida pues ha madurado, poniéndose metas para salir adelante ella, sus hermanos y primos.

"Me ha costado bastante, no es fácil porque yo tengo que ver con lo mío, con mi estudio y otras cosas mías y estar pendiente de ellos, pero nos rebuscamos para ver cómo salimos, este cambio siento que me ha ayudado bastante", indicó la joven, quien planea estudiar Licenciatura en Psicología.

Parte del apoyo que la joven y sus familiares han recibido proviene del alcalde Hugo Calidonio, quien le ha dado una plaza de medio tiempo en la unidad de niñez y adolescencia de la alcaldía.

Además, la alcaldía está mejorando y remodelando la vivienda donde residen los hermanos Reyes y sus primos, la cual era de lámina y plástico.

La Alcaldía de San Sebastián Salitrillo aprobó otorgarle a Lisbeth una beca universitaria, para que pueda cursar estudios superiores y convertirse en una psicóloga.