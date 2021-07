Lista Engel | "Yo no puedo decir: mire voy a iniciar una investigación en contra de estas personas": los 6 argumentos del fiscal general para no investigar

El fiscal general Rodolfo Delgado dijo este lunes que no puede iniciar una investigación contra las 14 personas mencionadas por corrupción en la lista Engel que Estados Unidos reveló la semana pasada.

La lista contiene los nombres de Rolando Castro, ministro de Trabajo; Carolina Recinos, comisionada presidencial; Conan Castro, secretario Jurídico de la Presidencia; Rogelio Rivas, exministro de Seguridad y Justicia; Osiris Luna, director de Centros Penales; Pablo Anliker, exministro y exviceministro de Agricultura; Walter Araujo, excandidato a diputado de Nuevas Ideas; todos ligados al Gobierno.

Así como también menciona a José Luis Merino, dirigente del FMLN; Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa y exdiputado del FMLN; Carlos Reyes, diputado de ARENA; Ezequiel Milla, exalcalde de La Unión por ARENA; Guillermo Wellman, magistrado del TSE por ARENA; Enrique Rais, empresario y Adolfo Salume, empresario.

Las razones que argumenta el fiscal general -nombrado por el oficialismo el pasado 1 de mayo tras la destitución del antecesor Raúl Melara que tenía una investigación abierta por corrupción contra el Gobierno- son varias.

Que sean delitos en EUA no significa que lo sean en El Salvador

Para Delgado, la lista Engel se hace de acuerdo a la legislación estadounidense y no con base a las leyes salvadoreñas.

"Puede suceder de que lo que contempla el derecho interno norteamericano para, para estar dentro de esa ley en realidad no sea aplicable para nosotros los salvadoreños", defiende.

"Si nuestra legislación dice que lo que para Estados Unidos puede ser delito pero para nosotros no lo es, yo estoy obligado a cumplir con la legislación salvadoreña", reiteró.

"No hay comunicación oficial"

Según Delgado, "existen canales de comunicación entre estados y esos canales de comunicación deben respetarse".

"Hasta que no exista esa comunicación de una forma oficial entonces eh nosotros no podemos valorar o hacer una apreciación sobre el contenido de ese listado", dijo el fiscal general.

"Faltan elementos"

Delgado asegura que "el contenido de ese, de esa, de ese listado se tiene que basar en un tipo de elemento objetivo de prueba" y que mientras él no lo tenga no puede iniciar una investigación.

"Si yo no tengo un elemento objetivo, yo no puedo decir: 'mire voy a iniciar una investigación en contra de estas personas', aun si aparezcan en este listado, aparezcan en otro, no lo puedo hacer en este momento", dice.

No le compete pedir pruebas

"Eso no me compete a mí", es la respuesta del fiscal general salvadoreño sobre la posibilidad de pedir a Estados Unidos que comparta los elementos de prueba sobre los señalamientos de corrupción contra los 14 salvadoreño de la lista Engel.

A este argumento, añade que las relaciones internacionales las dirige el órgano Ejecutivo, al que pertenecen seis de los supuestos corruptos en la lista. "Las comunicaciones que existen entre Estados, por medio de la canciller, en este caso", dice.

"Es Estados Unidos el que tiene que ofrecer, en este caso a El salvador, eh... si va a poner a la vista los elementos probatorios que ha recabado, entonces estoy a la espera, si ellos los dicen los vamos a ver y examinar objetivamente", agrega.

Y si existieran pruebas... hay que "oír a los afectados"

Después de argumentar falta de elementos probatorios, Delgado agrega que aún si los existieran en contra de los señalados por corrupción, "se tiene que oír a la persona que en determinado momento está siendo afectada por su inclusión en el listado".

"Se tiene que oír a la persona que en determinado momento está siendo afectada por su inclusión en el listado. Eso siempre y cuando, repito, siempre y cuando de ese listado surja un tipo de elemento probatorio que permita iniciar una investigación de parte de la Fiscalía General de la República", dice.

La lista "ya tuvo efecto"

Según el fiscal general, las consecuencias de aparecer en la lista Engel "ya surtieron efectos en Estados Unidos".

"Es cierto, ellos pueden haber realizado cualquier tipo de investigación o haber realizado cualquier tipo de valoraciones; más sin embargo, estas valoraciones ya, eh, surtieron efectos en Estados Unidos, ya... eh, incluso trajo hasta donde yo sé, por lo que he leído, puede traer algún tipo de consecuencia", asegura.