Listos los paquetes electorales en el interior del país

En cada centro de votación los paquetes deben ser recibidos por al menos dos delegados de la Junta Electoral Municipal (JEM), quienes además ya están a cargo del centro y deben garantizar el resguardo de los paquetes.

Ayer, la Junta Electoral Departamental (JED) de Santa Ana hizo la distribución de los paquetes electorales hacia los 39 centros de votación habilitados en el municipio santaneco para las elecciones de alcaldes y diputados que se desarrollan este día.

La entrega de los paquetes inició desde temprano en la mañana y estuvo vigilada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del ejército, quienes acompañaron los camiones que transportaban el material electoral desde la sede de la JED, donde también posee la sede la JEM santaneca, hasta cada uno de los centros de votación.

La JED de Usulután, por otro lado, comenzó con la distribución de los paquetes electorales de manera escalonada desde el viernes. Pese a que en ese departamento ayer ya se habían instalado las urnas en varios centros de votación, también hubo seis en los que la entrega de los paquetes se atrasó.

Y solo en el departamento de La Unión fueron entregados 450 paquetes a delegados de las JEM que estarán a cargo de los 122 centros de votación que han sido habilitados en 18 municipios para esta elección de concejos municipales y diputados.

Los integrantes de esta JED afirmaron que el proceso de distribución se realizó sin ningún inconveniente; además, los observadores de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos también estuvieron presentes. En tanto, la Policía prestó custodia desde la junta hasta los diferentes municipios.

En Morazán

La de Morazán también realizó el viernes el traslado de los paquetes electorales en los 26 municipios del departamento.

Wendy Iglesias, secretaria de la Junta Electoral Municipal, explicó que el proceso de distribución inició el viernes en la mañana, y por la tarde entregaron los paquetes electorales en 91 de 99 centros de votación del departamento. Ayer a las 4 de la tarde entregaron los paquetes en ocho centros de votación de San Francisco Gotera, en donde se encuentran los centros más grandes del departamento.

“De los 26 municipios que tiene Morazán solo nos falta entregar los paquetes (electorales) en Gotera. Hoy (ayer) a las 4 de la tarde vamos a entregar en los ocho centros de votaciones. Son 36 paquetes por todos”, aseveró Iglesias.

Agregó que establecieron horarios escalonados para que cada Junta Electoral Municipal (JEM) llegara en distinto momento a la sede de la JED en Morazán a recoger los paquetes correspondientes. Elementos de la Policía Nacional Civil, miembros de la JEM y JED verificaron la legalidad en la entrega de los paquetes.

En Morazán el centro de votación con mayor número de juntas receptoras de Votos (JRV) se ubica en el Centro Escolar de San Francisco Gotera, con 13 urnas, le siguen el Instituto 14 de Julio, en donde hay 10, y el Centro Educativo San José, donde habrá tres.

Retiro de propaganda

Durante un recorrido realizado por LA PRENSA GRÁFICA a algunos centros de votación en la zona urbana del municipio santaneco, se pudo apreciar propaganda colocada a menor distancia de la establecida en el Código Electoral.

Por ejemplo, en el centro escolar INSA, el más grande centro de votación del municipio y del departamento, hay colocada propaganda de los distintos partidos políticos a escasos metros del establecimiento, lo que riñe con la ley.

La presidenta de la JEM de Santa Ana, Yesenia Pérez Acosta, dijo que ya tomaron un acuerdo dentro de la junta para ordenar a los partidos el retiro de la propaganda. Dieron plazo hasta ayer por la tarde para proceder a retirarla.

“Hemos visto eso (la propaganda) desde hace tres días. Se ha dado el caso que algunos partidos no han acatado reglas y han ido a colocar. Les hemos tenido que retirar su propaganda de algunos lugares, no solamente centros de votación. Les vamos a decir a ellos que retiren su propaganda y si no quieren, nosotros la vamos a retirar”, advirtió.

Pérez Acosta también advirtió a los partidos políticos que se abstengan de colocar centros de bases de operación cercanos a los centros y que con el argumento de orientar a los votantes, tratan de incidir en el voto hacia sus intereses.

“Sí, es prohibido. Nadie tiene que decirle a nadie por quién votar. Usted ya sabe por quién va a votar y su voto es secreto. A menos que usted quiera que los demás sepan, nadie tiene que estar de ningún partido, para eso están los de mesa, los encargados”, dijo.

De darse esta situación, también van a ordenar el retiro de estos equipos e incluso usando la fuerza policial en caso que haya resistencia.