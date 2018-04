Llamadas vinculan al alcalde de San Alejo con negociación ilícita

El 20 de mayo de 2014 la Dirección del Centro de Investigaciones de Telecomunicaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un memorándum informando sobre una serie de llamadas telefónicas que revelaban negociaciones ilícitas que vinculan al alcalde de San Alejo, en La Unión, Inmar Barrera, junto a dos empleados más de la comuna en ese momento, con tres personas que trabajaban para una empresa perforadora de pozos.

En las llamadas quedó registrado cuando José Julián Flores, jurídico de la comuna en ese entonces, le llamó a Juan Francisco Zelaya, operador comercial de la empresa, para preguntarle sobre el valor de la carpeta de un proyecto, a lo que Zelaya respondió que era de $1,250.

“Fijate que aquel quiere $600, no quiere menos”, le dijo Flores.

Y Francisco respondió:

“A pues hay que ponerle un poquito más a la carpeta, porque si no, no me va a quedar ni para los frescos”.

La Fiscalía también grabó cuando Francisco le llama a Ana Gilma Cruz, una empleada de la perforadora, para que cambie el monto inicial: “Se le va a poner $1,465 porque el bonito de Julián quiere que al alcalde le demos $600 y él quiere $400”.

Los procesados por el delito de negociaciones ilícitas, entre los que se encuentran el alcalde Inmar Barrera y Lindolfo Azael Canales, exjefe de la UACI de San Alejo, fueron sobreseídos de cargos durante el juicio a finales de 2016 en el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel.

Misma suerte corrieron Juan Francisco Zelaya Morales, Inmar de Jesús Romero Herrera y Ana Gilma Cruz de Orellana, quienes trabajaban y representaban a las empresas señaladas en la investigación, y quienes son procesados por cohecho activo. La fiscalía apeló la decisión.