“Llega a poner un pie fuera ... y vamos a hacer las coordinaciones para que lo aprendan”: Ministro de Seguridad sobre asilo de Funes en Nicaragua

El Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró la mañana de este viernes en la entrevista Frente a Frente de TCS que el expresidente Mauricio Funes está “encarcelado” en Nicaragua y que de salir del país harían las coordinaciones para arrestarlo por las 6 órdenes de captura giradas por la justicia salvadoreña.

“Definitivamente está encarcelado. Porque llega a poner un pie fuera en cualquiera de los países vecinos o en alguna isla del caribe y vamos a hacer todas las coordinaciones con las oficinas de esos países para que lo aprendan”, dijo Villatoro.

El expresidente se fue a Nicaragua protegido bajo un asilo político, posteriormente el país le otorgó la ciudadanía, razón por la cual las autoridades de Interpol no pueden emitir una difusión roja para poder extraditar al exmandatario y aplicar justicia.

“Qué sentido tiene una orden de captura que no se puede ejecutar. Ya Interpol dijo que la difusión roja no procede en mi caso por gozar de asilo. Y como ciudadano nicaragüense no soy extraditable. No cabe duda que esto no pasa de ser un show mal montado”, escribió Funes en su cuenta de Twitter ante la última orden de captura en su contra en 2020.

Villatoro aseguró que el Ministerio Público no tiene “más opciones legales”. “Por el momento y mientras tenga esa cobertura del gobierno de Nicaragua va ser bastante difícil”, enfatizó el ministro.

En septiembre del año pasado el expresidente salvadoreño Mauricio Funes sumó la sexta orden de captura internacional después de que un juzgado especializado resolviera que debe guardar prisión provisional por delitos relacionados con la tregua entre pandillas.

Los dos primeros dos casos contra Funes son el de Saqueo Público, por el desvío de $351 millones durante su gestión (2009-2014), y Corruptela, por sobornos al ex fiscal general de la república Luis Martínez.

En 2019 se le sumaron3 órdenes de captura con tres nuevos casos presentados por la Fiscalía: Corrupción en la presa El Chaparral, filtración ilegal de un documento confidencial y evasión de impuestos.

Además, Villatoro aseguró que en el caso de Saqueo Público hay más órdenes de captura, sumadas a la recién extradición del suegro de Funes, Juan Carlos Guzmán, quien ya se encuentra en prisión preventiva y que será acusado por los delitos de lavado de dinero y activos por un monto de $133,564.71 de gastos operativos de la Presidencia de la República entre el 2009 y 2014 a través de depósitos, retiros, compra de boletos aéreos, entre otros.

“En el caso de saqueo público hay más ordenes de captura. Hay otras que se están trabajando y esto lo digo con propiedad sin entrar en detalle. La subdirección de corrupción de la policía también está dando colaboración para ampliar este tipo de investigaciones y naturalmente hay más personas que están siendo investigadas”, agregó.