Llegan a trabajar a los juzgados aun con incapacidad médica

Trabajadores de los juzgados de Instrucción y Sentencia de San Miguel denunciaron no poder cumplir con las incapacidades que les brinda el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), debido a que el Órgano Judicial no paga interinato para que otra persona los pueda cubrir mientras convalecen.

"La Corte (Suprema de Justicia) no cubre las incapacidades médicas; es decir, si está enfermo y el Seguro da la incapacidad, eso no importa, pues nos toca venir así enfermos, aunque en el registro del juzgado aparece que no venimos a trabajar, pero hay que venir a sacar el trabajo porque nadie más lo hará", contó un empleado de tribunal migueleño que pidió quedar en anonimato.

Otro trabajador público aseguró que en el juzgado en donde trabaja hay siete colaboradores, por lo que tienen varios casos pendientes, lo que se traduce en sobrecarga laboral, y debido a eso muchos procesados quedan en libertad porque se vencen los plazos.

"El trabajo que aquí se hace es excesivo, solo somos siete empleados, y tenemos asignados más de 20 procesos y cada uno de más de 60 imputados, y no damos abasto para salir con toda la carga laboral que tenemos", denunció.

El juez Especializado de Sentencia de San Miguel confirmó que los colaboradores no se toman los días de incapacidad.

"Es evidente que en el caso de los colaboradores no se van a reposar a sus casas, pues vienen a trabajar porque la carga laboral se incrementa; además de la que ya se tiene porque no les van a nombrar un suplente para tres o cuatro días, y cuando el colaborador regresa el trabajo se le triplica", informó.

los empleados en tribunales de Instrucción y Sentencia de San Miguel.