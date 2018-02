Llevaremos inversión con la empresa privada”

El candidato a alcalde de Nejapa por ARENA es un agricultor y comerciante, desde 2015 ha dejado de ser espectador para involucrase en varios proyectos. Desea impulsar el desarrollo urbano y social, mejorar las condiciones de salud, implementar programas económicos que incentiven la inversión de la empresa privada y fomentar el cuido del medio ambiente, así como trabajar en seguridad.

¿Subiría los impuestos en su gestión?

En el caso de las tasas municipales, se tiene que evaluar las condiciones de los servicios que se brindan por parte de la municipalidad. No se tiene contemplado tomar acciones que no estén en beneficio de la población. La estrategia para el financiamiento de los proyectos es llevar inversión por medio de la empresa privada. Estoy de la mano con el sector empresarial y haremos gestiones con diferentes sectores para trabajar en pro de las necesidades de la gente.

¿Cómo piensa recuperar la alcaldía para ARENA?

ARENA quiere rescatar los proyectos de beneficio social y todas las iniciativas que permitan mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio. Desde hace más de dos años estoy visitando diferentes cantones, he ayudado a mis hermanos nejapenses en lo que he podido aportarles según sus necesidades, pero no es suficiente. Actualmente estamos visitando casa por casa y veo la realidad de la gente. No hay mejor estrategia que estar permanente en el territorio conociendo las necesidades y llevar soluciones reales a la gente.

¿Cuáles son los errores en la gestión actual?

No solventar los grandes problemas del municipio, y han tenido la oportunidad de hacerlo en seis años de gobierno. Han descuidado el medio ambiente, el mantenimiento de calles, el alumbrado público, la salud. Otro error es no acercar los diferentes servicios que brinda la alcaldía a la gente. No podemos tomar las mismas decisiones y esperar resultados diferentes.

¿Cuál es el mayor potencial de Nejapa?

Es un territorio potencial para la agricultura, ya que la mayor parte es rural y es una oportunidad para que la empresa privada pueda invertir en el municipio y poder generar empleo. A la vez, trabajar de la mano con los ciudadanos para empoderarlos y hacerlos partícipes de las soluciones de su territorio.