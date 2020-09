Lluvias causan colapso de un muro del rastro de San Miguel

Un muro de la parte trasera del rastro de la ciudad de San Miguel, en el departamento del mismo nombre, colapsó debido a las constantes lluvias de la madrugada de este domingo, afectando a algunos habitantes de la colonia Jardines de Bolonia.

La fuerte tormentas y el muro caído hizo que las viviendas se inundaran, provocando pérdidas materiales. Además, un adulto mayor que vive en la parte trasera del rastro fue arrastrado por la correntada, y fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos para auxiliarlo.

El señor se encontraba descansando en una de las hamacas de su cas, y fue arrastrado unos 300 metros el agua.

De acuerdo con Bomberos, el hombre logró aferrarse a un árbol. Familiares informaron que no sufrió mayores daños pero fue trasladado al hospital para verificar si no tenía algún otro tipo de lesiones.

Los residentes de este lugar manifiestan que esta situación de riesgo la han pasado por varios años, debido a la mala construcción en la zona del rastro.

"Nosotros le dijimos al señor (Wil) Salgado (ex alcalde de San Miguel) que no hiciera esos muros porque nuestras casas quedarían encerradas, antes por ahí teníamos salida, y ahora solo por el área de la quebrada, pero cuando llueve eso se inunda y nos pone en peligro salir por ahí", manifestó un vecino.

María Bautista, quien tiene más de 50 años de vivir en el lugar, explicó que esta es la segunda ocasión en la que se ven afectados por el colapso de un muro, pero que esta vez las inundaciones hicieron más aguda la situación. "Por salvar mi vida no me solté de esa hamaca, yo decía si me ahogo, me ahogo aquí, pero no quería salir y que después anduvieran buscando mi cuerpo, esto estuvo terrible", narró.

Por su parte, el actual edil, Miguel Pereira, aseguró que la caída del muro se debió a una mala construcción, pues los materiales no eran los adecuados. Agregó que solicitará al concejo la inmediata reconstrucción pues el riesgo para esas familias actualmente es grande.

"Vamos a mandar el equipo de ingeniería para que de manera inmediata haga una carpeta y la mandaremos al seno del concejo para que rápidamente lo aprobemos y podamos construirlo, como está ahorita con cualquier tormenta se les volverá a inundar, debe ser declarado como emergencia", afirmó el alcalde.

Aracely Rosales, otra pobladora del lugar, dijo que espera que las autoridades puedan actuar de manera inmediata pues se encuentran preocupados de lo que les pueda pasar cuando vuelva a llover. Piden que se construya una bóveda en la quebrada que viene la zona del rastro y que pasa a un costado de su hogar, pues por el momento es su única vía de salida y temen puedan ser arrastrados por la corriente.