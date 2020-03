Lluvias causan daños en calle

Las lluvias del viernes pasado causaron daños en un tramo de la 11 Avenida Norte, conocida como la calle al Tazumal, en la ciudad de Chalchuapa, la cual actualmente se encuentra en reparación.

La corriente de agua que bajó por la zona levantó el pavimento de un tramo de la vía, en la intersección con el bulevar Las Palmeras, donde será construida una bóveda de captación de aguas lluvias, señaló la alcaldesa Vilma de Barrera.

La jefa municipal aclaró que los daños no se deben a un fallo técnico del proyecto, señalando que la misma empresa constructora será la encargada de reparar la vía. "No se esperaba una lluvia tan fuerte, se va a levantar el asfalto de toda el área y se va a trabajar nuevamente en el relleno y a compactar, no es un problema de mal drenaje", dijo De Barrera.