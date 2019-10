Lluvias dejan inundaciones en puerto Parada

Las lluvias provocaron inundaciones en viviendas y terrenos de diferentes sectores del cantón Puerto Parada, en Usulután. Pobladores del sector dijeron que la lluvia está desde el lunes por la mañana, pero ayer por la madrugada fue más intensa.

Jessica Quintanilla, residente de la colonia Las Flores, de Puerto Parada, manifestó que cinco familias dejaron sus casas y se fueron a casas de familiares que no estaban inundadas.

"Estas personas se han autoevacuado y han ido a viviendas de familiares más seguros, pero no a albergues aún. Las autoridades de Protección Civil nos dijeron que iban a venir, pero hasta este momento (ayer al mediodía) no se han acercado, solo van al centro del cantón a veces y ahí no es tanto el problema", indicó Quintanilla.

Puerto Flor Puerto parada, Usulután José Ismael Alas Campos, de 33 años, aprovecha la inundación en Puerto Flor, en Puerto Parada, Usulután, para pescar, en compañía de sus hijos.

En Puerto Parada al menos 50 viviendas fueron inundadas, según lo manifestado por habitantes del sector.

Marcelino Hernández, delegado de Protección Civil de Usulután, indicó que la saturación de los suelos ha provocado las inundaciones en esas zonas y no el desborde del río Grande que pasa por Puerto Parada.

Cruz Verde y Cruz Roja llegaron a monitorear la zona para ponerse a disposición de las personas que requerían ser trasladadas a algún albergue.

Hernández dijo que en varias islas de la Bahía de Jiquilisco, entre la ellas La Pirraya, también hubo inundaciones en las viviendas, así como en el Bajo Lempa.

En Jucuapa, colapsó el muro de 25 metros de una escuela. En el Instituto Nacional de Santa María y en el Centro Escolar California, de Jiquilisco, sufrieron inundaciones en varios sectores, así como en la escuela del Cantón El Delirio, Ozatlán, donde al caer un árbol dañó parte del muro perimetral.

"Hasta el momento no hay personas evacuadas, la comisión municipal de Jiquilisco visitó hoy (ayer) por la madrugada en el Bajo Lempa, pero las personas no quisieron ser evacuadas", dijo el delegado de Protección Civil.

Calle dañada. Una cárcava acabó llevándose un carril en el puente El Coyolito, de la Carretera El Litoral. El paso ya está cerrado.

Ayer por la mañana, la comisión de Protección Civil Municipal de Usulután dispuso del salón Jucuarán del Instituto Nacional de Usulután (INU) como el principal albergue para futuros evacuados.

Mientras que en el kilómetro 99 de la carretera El Litoral, en el puente El Coyolito, Jiquilisco, se formó una cárcava que hizo colapsar un carril, provocando que por unas horas el tránsito vehicular era solo en un sentido, mientras que al mediodía las autoridades ordenaron que el paso por la zona fuera interrumpido por completo como medida de prevención de accidentes.

Además, Protección Civil informó sobre varios árboles caídos en diferentes carreteras del departamento, pero fueron removidos con ayuda de instituciones como Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Comandos de Salvamento y Cruz Verde.