¿Lluvias para estos días en El Salvador?

Aún no es la época de invierno en El Salvador; sin embargo, podrían ocurrir algunas precipitaciones de rápido desplazamiento en la zona nororiental del territorio nacional, este jueves.El pronóstico del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indica que mañana se tendrá ingreso de poco a moderado contenido de humedad, lo que determinará las condiciones atmosféricas en el país.Por esto, se tendrá nubosidad en las zonas montañosas y no se descartan lluvias en estos lugares.Sin embargo, este miércoles no se esperan lluvias, aunque sí se tendrán nubosidad ocasional en la tarde.El ambiente para hoy será caluroso durante todo el día y fresco hasta en la madrugada. En Santa Ana se espera una temperatura mínima de 18°C y máxima de 34°C, en San Salvador será entre 19°C y 33°C, en Nueva Concepción (Chalatenango) oscilará entre 21°C y 37°C y en San Miguel, entre 22°C y 38°C; mientras que Acajutla tendrá temperaturas desde 24°C hasta 33°C.Hoy también se tendrán vientos con velocidades entre 8 y 22 kilómetros por hora con dirección del norte y noreste en la mañana y noche. En la tarde, el viento ingresará del sureste y sur con velocidades entre 12 y 25 kilómetros por hora, informó el MARN.Las temperaturas serán similares mañana.