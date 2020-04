"Lo del allanamiento genera temor, si en estos momentos restriegan al ciudadano contra el suelo ¿qué va a pasar en una vivienda donde nadie los ve?", cuestiona Ponce

El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de PCN Mario Ponce advirtió de los peligros de algunas disposiciones contenidas en el nuevo decreto ejecutivo número 19 publicado por el Gobierno a la medianoche que, entre otras cosas, da luz verde para que delegados de Salud entren a las viviendas y también para que los vehículos de los retenidos por circular sin justificante terminen en un depósito.

"Lo del allanamiento genera temor, si en estos momentos (policías y soldados) restriegan al ciudadano contra el suelo, ¿qué va a pasar en una vivienda donde nadie los ve?", cuestionó Ponce.

Además, dijo que el Gobierno no da garantías de cuido a los vehículos que pretende decomisar a los que violen el decreto ejecutivo y propuso tomar otras acciones.

"Allá vas a ir a traer solamente posiblemente el chasis, no vas a encontrar motor, no vas a encontrar asiento, no vas a encontrar timón, no vas a encontrar tablero, no vas a encontrar puertas ni llantas... entonces si yo te quito el vehículo y te lo entrego en las mismas condiciones que te lo he quitado, pues hombre responsabilizáte, me voy a responsabilizar... pero si yo te lo quito y lo que vas a ir a traer vos es el único patrimonio para poder defenderte... son de los temas que hay que hablar", dijo este martes.

Dijo que este día habrá una reunión con el comité de crisis y funcionarios del Gobierno en la que buscarán acuerdos en beneficio de la población.

Además, dijo que pedirán a las inspectorías de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil (PNC) informes en los que expliquen los casos de supuestos abusos de autoridad que han salido a la luz pública y pidió al fiscal general Raúl Melara investigarlos. El más reciente es el de un joven al que un policía le disparó en la pierna en un retén y las autoridades argumentan que tras lo ocurrido el herido no se siente "ofendido".

"Hay que revisar propuestas del ejecutivo como: el toque de queda. ¿Hay que entender a qué se refiere eso? Si hay abuso de autoridad en estos momentos, qué podría ocurrir en lugares donde no se tiene acceso a las comunicaciones. Hay temor de algunos, no estamos diciendo no apoyar", manifestó.

Desde este martes 14 quedó sin vigencia el estado de excepción que había aprobado la Asamblea Legislativa a petición del Ejecutivo para controlar la pandemia por covid-19. Discuten una nueva prórroga.