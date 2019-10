"Lo jodido es no saber adónde vamos a ir": el drama que viven los habitantes de la residencial Santa Lucía, amenazados por cárcava 

El drama que 250 hogares de la residencial Santa Lucía, en Ilopango, están viviendo como consecuencia de la cárcava que ya empezó a carcomer más terreno en del complejo habitacional, ha sido retratado en varios videos por un habitante de la zona, identificado como David García.

A través de varios videos publicados en su perfil de Facebook, García ha retratado el drama humano que se vive en la zona, producto de la zozobra en que se encuentran cientos familias que podrían perder sus casas, a raíz de una cárcava que socaba el terreno que las sostiene. La situación no es nueva; hace al menos cuatro años que los vecinos buscan ayuda para detener el deslave, pero las lluvias de los últimos días en El Salvador ha agudizado el peligro.

García, quien dice residir en el lugar desde 2001, cuenta que, personalmente, se ha resignado a evacuar su vivienda, luego de varios días esperando a ver cómo evoluciona la situación. Afirma que, al final, los habitantes no han tenido más remedio que dejar atrás sus hogares, los cuales representan muchos años de trabajo e inversión.

"Aquí lamentando, hoy sí ya es obligatoria la cuestión. Nos están evacuando ya. Acá están apuntando a los que necesitan transporte para sacar sus cosas. Hay medios por todos lados. Están estos camiones que están sirviendo para evacuar. Estoy esperando un vehículo que primero Dios me van a facilitar", expone García.

"El problema es que la cárcava sigue avanzando y ya no hay más alternativa que evacuarnos. Han dicho que es de carácter preventivo. Es decir, quieren que evacuemos mientras esto se asiente, se aclara, si vamos a comenzar a trabajar o no", prosigue.

Foto: Protección Civil

Le ganó el deseo de ayudar

David cuenta que, después de que se decretara alerta roja en la zona por el peligro que representa la cárcava, decidió irse del lugar. Sin embargo, luego recapacitó y, cuando ya había resguardado a su familia en un lugar seguro, decidió regresar solo a la zona afectada para ver de qué forma podía ayudar a los vecinos que se quedaron.

"Ayer que me estaba despidiendo, me iba yo solo, dejaba las cosas en la casa. Al final pudo más el deseo de querer ayudar y me regresé en la noche. Aquí estuve en la noche durmiendo. Mi familia, allá en un lugar seguro. Pero ahora llegó la hora de llevarse las cosas", reconoce en el video.

Los "jodido" es saber dónde vivirán

García explica que el punto más difícil de esta situación es encontrar un lugar donde vivir seguro. Reconoció que ofrecimientos del Gobierno ha habido para reubicar a las familias en riesgo de esta residencial. No obstante, también expuso "que de ofrecer nadie se queda pobre" y puso en duda si realmente esta ayuda llegará en tiempo prudente a la zona.

"Aquí es donde entra la zozobra porque, en primer lugar, una cosa es que le den albergue a uno para ir a dormir, como en mi caso que mi suegra (nos ha ofrecido espacio). Pero otra cosa es trasladarse. ¿Quién va a pagar esa casa si uno está corto de presupuesto? Ofrecimientos hay, si de ofrecer nadie se queda pobre. Que el Gobierno va a pagar la casa... Pues sí, pero y eso ¿cuándo?, ¿a partir de cuándo?", cuestiona.

En esta situación, asegura que lo único cierto es que solo toca irse y "empezar a tocar puertas de amigos". Incluso recomienda que, si alguien conoce a una persona afectada de este lugar, que lo contacte y le ayude, porque "hay mucha gente que no tiene donde vivir".

"Y eso es lo jodido. Una cosa es que te digan: 'sí, ahí está la escuela para que te vayas a dormir' Eso tal vez puede ser una carrera, en una emergencia. Pero uno no va a ir a vivir a una escuela. Si nos están sacando de nuestras casas, debería estar contemplado hacia dónde diablos nos vamos a ir. Ese es el problema.", apunta David.

Al final de la grabación, García dice que irá a una reunión para conocer los lineamientos de evacuación de quiénes deben hacerlo. Eso lo incluye a él. Cuando vuelve a enlazarse en su cuenta con otro Facebook live, retrata la molestia de cientos de habitantes al conocer que no debían evacuar por disposiciones del Ministerio de Obras Públicas.

"La gente con las cosas en los camiones para evacuar y entonces nos dicen que ya no lo hagamos. Eso es lo que molesta a la gente", afirma García.

Un mal de años

La situación en la cárcava se agravó el pasado 14 de octubre, cuando las fuertes lluvias provocaron que se socavara el terreno que sostiene los hogares en situación de riesgo. Ese día llegaron al lugar el ministro de Obras Públicas, Romero Rodríguez Herrera, y el ministro de Gobernación, Mario Durán, quienes prometieron ayuda de inmediato para solucionar la situación.

Herrera, de hecho, dijo ese día que la comisión de Protección Civil ya había aprobado $ 3.2 millones para realizar trabajos de mitigación. Expuso esa vez que una cuadrilla de trabajadores del MOP ya estaba "reorientando el sistema de aguas negras y aguas lluvias" que resultó afectado por los deslizamientos de tierra en la cárcava.

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Obras Públicas, la cárcava comenzó a formarse en 2005, pero no fue hasta hace 10 años que la problemática fue abordada por el Gobierno. El MOP expuso que en esa ocasión los trabajos de mitigación hechos en la zona se realizaron "a medias y sin darle el mantenimiento adecuado, lo cual agravó todavía más el problema".

Transparencia Activa reportó en 2013 que las cárcavas han sido una problemática que ha afectado a decenas de colonias y residenciales en El Salvador. Solo entre 2010 y 2013, el MOP y el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) invirtieron $ 43 millones en la reparación de cárcavas.

En años posteriores, como en 2015, las autoridades debieron atender otras cárcavas como la del reparto Jardines de San Bartolo, que, en determinado momento, se minó tanto que puso en riesgo la vida, viviendas y bienes de la población que reside en ese lugar.