Rigoberto Soto, exdiputado de GANA y exviceministro de agricultura del actual GOES, ahora forma parte de las autoridades de Fuerza Solidaria, partido en formación.

En esta entrevista con LPG, Soto asegura que quieren presentarse como una nueva opción, ante el declive de partidos como el FMLN, ARENA e incluso GANA, de donde recién se desafilió.

El dirigente habla de la definición ideológica del partido en formación, del financiamiento que actualmente tienen y de cómo se proyectan respecto a otros partidos políticos.

¿Cómo nace la intención de fundar Fuerza Solidaria?

Fuerza Solidaria nace de platicar varios líderes del interior del país sobre hacia dónde iba el rumbo de los partidos políticos en El Salvador. Los últimos dos eventos electorales nos hacen pensar que las marcas tradicionales, esos partidos que pueden tener más de 10 años y donde podemos incluir a ARENA, FMLN, PDC, PCN y GANA, la población ya no ve en ellos una verdadera opción. Nosotros venimos con la idea de crear un partido político más dinámico, que se gane el corazón de los salvadoreños y que sea una verdadera opción en el territorio. Lo llevamos bajo un concepto de ideas nuevas, no nuevas ideas, si no ideas nuevas en la política.

¿Ven el proyecto como uno afín al del presidente Bukele o cómo oposición?

Lo vemos como un proyecto afín a El Salvador, afín al problema que tienen las diferentes comunidades, a las problemáticas de cada uno de los departamentos.

Ante partidos que tienen bastante simpatía, como Nuevas Ideas, ¿creen tener oportunidad para 2024?

Consideramos que sí, recordemos que en las últimas encuestas aunque ponen el partido nuevas Ideas muy arriba de los demás, también hay un alto porcentaje de indecisos, vemos que los partidos tradicionales están my abajo entonces es donde nosotros podemos, con el liderazgo de los miembros de Fuerza Solidaria poder ocupar esas vacantes.

Se han definido como partido de derecha, ¿por qué?

Porque somos personas que creemos en la libre empresa, pero cuando decimos derecha no queremos que se nos vincule con esa derecha ortodoxa que nos tiene acostumbrados el partido ARENA, si no más bien en una derecha que trabaje por el pueblo salvadoreño y que tiene a Dios en el centro.

¿Cree que han comenzado con suficiente tiempo de anticipación para participar en 2024?

Claro que sí, la diferencia entre nosotros y algunos partidos que están en proceso de inscripción, es que nosotros hemos dado la cara.

¿Existe una relación entre Fuerza Solidaria y Herbert Saca?

No. Existe una relación entre Fuerza Solidaria con los diferentes liderazgos.