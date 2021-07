"Lo más doloroso de la pandemia ha sido perder a nuestros colegas"

Por segundo año, El Salvador conmemora el Día del Médico en medio de la pandemia de covid-19, una enfermedad que ha golpeado a todo el mundo. Los médicos, junto con otros profesionales de la salud, han estado en la primera línea del combate contra la enfermedad, pero señalan que el Estado ha fallado en garantizar su salud mental.

Luis Linares es un médico del sector público destacado en Sonsonate y decide compartir su experiencia con un nombre modificado. El gremio médico, afirma, no estaba preparado para la pandemia y, bajo ninguna circunstancia, estaba listo para la presión, el agotamiento físico y psicológico que ha enfrentado en el combate contra una enfermedad que ha dejado más de cuatro millones de fallecidos en el mundo.

"El covid fue… es terrible", dice Linares, recordando los momentos más críticos de 2020. "La cantidad de pacientes que fallecen a diario… 13, 14 fallecidos. Yo jamás he tenido 14 fallecidos en el servicio de medicina", dice.

La cantidad de personas que vio morir en el área de covid-19 era significativamente mayor a lo que normalmente pasa en los hospitales, afirma.

Luis Rodríguez, secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD), afirma que los médicos le han hecho frente a los incrementos en los contagios, pero resienten el abandono de parte del ministerio de Salud (MINSAL) y el Estado.

Rodríguez recuerda que en abril del pasado año se aprobaron dos decretos legislativos que velaban por la seguridad de todo el personal de salud y sus familias, pero estos fueron vetados por el presidente Nayib Bukele.

Bukele vetó el decreto legislativo 620, que pretendía proveer insumos de bioseguridad y seguros de vida para el gremio de salud. El otro veto fue para el decreto legislativo 630, que contenía una serie de prestaciones económicas y sociales para el personal de salud.

"Tuvimos que lidiar con escasez de medicamentos, escasez de insumos, tuvimos que lidiar incluso con turnos mucho más allá de la fuerza que existía, porque no había personal", relata Rodríguez. "Lo que más atentó contra nosotros los médicos fue ver morir a sus pacientes y no poder hacer absolutamente nada por ellos, porque era una enfermedad que no conocíamos", dice.

Pero también tuvieron que ver morir a sus colegas, lo que califican como uno de los golpes más duros. Linares admite que la pérdida de trabajadores de la salud, muchos de forma repentina, luego de haber estado en los espacios destinados al cuidado de pacientes de covid-19 , era desesperanzador y esto ha afectado la salud mental de los médicos.

"Ver tantas muertes así, parecía una pesadilla", dice Linares. Aunque considera que el MINSAL ha logrado solventar varias situaciones referentes a la pandemia, admite que ha fallado en cuidar la salud mental del personal.

"Ver morir a nuestros colegas en nuestras manos tocó nuestro corazón y principalmente nuestras mentes… Y pensar que en cualquier momento podía ser uno de nosotros… el siguiente podía ser yo…", relata por su parte el dirigente de SITRASALUD.

Rodríguez afirma que las autoridades no han tomado ninguna acción por la salud mental de los médicos y acota que, lejos de eso, han recibido un incremento en la carga laboral con instrumentos de evaluación que les están perjudicando.

Con turnos exhaustivos, al cuidado de una enfermedad de la que se conoce poco, viendo a pacientes y colegas morir de forma casi constante, con un equipo sofocante que no les permitía ni hacer sus necesidades biológicas durante horas, los trabajadores de la salud se encontraban frente al agotamiento emocional y mental, relatan estos médicos.

De acuerdo con Rodríguez, si bien el ministerio de Salud tiene un programa de salud mental, actualmente este beneficia únicamente al personal administrativo, dejando al personal con contacto directo con el virus sin posibilidad de atención.

Linares indica que esta situación también fue una carga emocional que afecta a las familias de los médicos, pues hay una preocupación constante sobre los protocolos y un enorme temor de llevar el virus a casa.

Aún hoy, con más información científica a nivel mundial respecto al covid-19 y mecanismos de vacunación, asegura que los protocolos son necesarios porque los casos han comenzado a subir y se debe hacer lo necesario para no volver a los números que se vivieron el año pasado.

De acuerdo con el dirigente del SITRASALUD, hasta ahora no hay ninguna herramienta dentro del sistema de salud pública que acompañe a los profesionales sanitarios y los capacite para manejar la presión que ha significado combatir la pandemia del SARS-Cov-2 desde el año pasado.

"Desde eso, hacemos un atento llamado a la población y al Gobierno, de que cuide al personal de salud de este país, porque la pandemia nos quitó a grandes maestros de la medicina (..). Queremos trabajar tranquilos", puntualiza Rodríguez.