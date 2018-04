Hugo Martínez, canciller de la república, hizo oficial ayer su aspiración a ser candidato presidencial, al anunciar que se inscribirá en el proceso de elección interna del FMLN, que se desarrollará el domingo 27 de mayo.

Tras el anuncio en una actividad en Tenancingo, departamento de Cuscatlán, el canciller concedió una entrevista a LA PRENSA GRÁFICA y fue claro en decir que lo mejor para el partido es que entiendan el mensaje que envió la militancia el domingo 4 de marzo y que no haya candidatos de cúpula.

“Decidí inscribirme de buena fe y esperando que el proceso sea democrático, transparente y que no haya apoyos en particular de la dirigencia hacia algún candidato y que, como todo en la vida, si hay algún miembro de la dirigencia que quiera apoyar a algún candidato, lo mejor es que en ese período se aparte, que renuncie. Lo más sano es que no haya un candidato de la dirigencia, que compitamos en igualdad de condiciones. Yo lo que busco es que, a través de un diálogo cercano y hacia eso voy a enfocar mis esfuerzos en los próximos días, ser el candidato de las bases del partido FMLN”.

El funcionario aclaró que no es el candidato de ningún sector del partido ni del gobierno. “Yo busco ser el candidato de las bases del FMLN”, expresó el funcionario, quien agregó que los respaldos que han dado los dirigentes del partido a Gerson Martínez “es un capítulo que quedó atrás”.

“Quiero hacer énfasis en que si quieren que las elecciones sean transparentes, abiertas, democráticas, es importante que no haya dados cargados y que se compita en igualdad de condiciones”, expresó Martínez.

El canciller dijo que uno de los retos que enfrentará es trabajar para lograr unir a todos los sectores del partido, para que se involucren y sean parte del proceso de elección interna. Martínez dice que el FMLN debe ser el reflejo de la sociedad y que por ende debe haber espacio para “mujeres, jóvenes, obreros, campesinos, veteranos de guerra, dirigentes históricos”.

Errores y fortalezas

Para el aspirante a la candidatura presidencial en el FMLN, uno de los puntos claves que debe hacer el partido es reconocer los errores que se han cometido, pedir perdón por estos y que haya más diálogo entre la militancia.

Los errores a los que se refiere Martínez es a que no se ha estado cercano a la gente y por ende debe hacerse eso, así como pasar de la retórica a la práctica.

Sobre sus fortalezas, Martínez aseguró que una de ellas es la capacidad que ha tenido de “tender puentes con todos los países del mundo”. Sobre el TPS, dice que no cree que le afecte entre los militantes. El Gobierno ha sido criticado por la postura que el país tuvo a nivel internacional al no apegarse a las posturas de Estados Unidos en contra de Venezuela.

Algunos dicen que eso afectó para que el Gobierno estadounidense decidiera que este termina en septiembre de 2019. “Yo hice un trabajo a conciencia, un trabajo muy intenso en Estados Unidos”. Martínez cree que tampoco le puede afectar el tema de la soberanía de la isla Conejo.