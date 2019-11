“Lo más terrible es tener a un violador bajo el mismo techo”, dice fiscal de Ahuachapán

El jefe fiscal de la Unidad de Delitos relativos a la Niñez, la Adolescencia y la Mujer en su Relación Familiar de la sede de Ahuachapán camina lentamente hacia uno de los cubículos de esa oficina, llevando en sus manos el expediente del caso de Marialy (nombre cambiado) quien en los últimos seis años vivió un completo infierno al sufrir constantes abusos sexuales por parte de su padrastro.

El caso de Marialy es uno de los muchos que se han denunciado en esa sede fiscal y ejemplifica el grado de manipulación por temor que los abusadores infunden en las víctimas.

"Todos los casos que recibimos en esta unidad son importantes para la Fiscalía, todos aterradores como el de Marialy que vivía con su violador bajo el mismo techo, eso es lo más terrible para una víctima" afirma el fiscal. Marialy actualmente tiene 23 años, y su violador José Mario Ávila, 37. Él era su padrastro y un pandillero activo.

El sujeto fue llevado a juicio en el Juzgado de Sentencia de Ahuachapán y el Juez no vaciló en condenarlo a 20 años de prisión por el delito de violación en menor e incapaz. "El sufrimiento de Marialy comenzó cuando tenía 12 años, una tarde que su mamá se había ido a trabajar y ella se encontraba encargada del cuido de su hermano de un año" dice el fiscal. Explica que esa tarde, el delincuente se metió al cuarto de la menor y puso el pasador a la puerta para asegurarse que la niña no pudiera escapar. Luego cometió el delito y amenazó a Marialy oara que no fuera a contar nada o de lo contrario sus "amigos", refiriéndose a los pandilleros, acabarían con toda la familia.

Según el expediente fiscal, después del abuso, la niña llorando corrió el cuarto continuo donde se encontraba su hermanito y, bañándolo con sus lágrimas, lo abrazó fuertemente.

El fiscal manifestó que Marialy desarrolló un fuerte miedo a la ausencia de su madre porque cada vez que ella salía a trabajar o a realizar alguna diligencia, el imputado se aprovechaba para cometer los abusos sexuales, por lo que la menor buscaba la manera de no estar en la casa.

Sin embargo, eso casi siempre era imposible debido a que Ávila le decía a su compañera de vida que la niña no permanecía en la casa y que desatendía sus obligaciones domésticas.

Luego de varios años Marialy decidió huir de su casa, lo que provocó que su madre sufriera agresiones verbales y físicas por parte de su pareja. El sujeto le daba puñetazos o la golpeaba con un corvo. Después de varios años Ávila abandonó a la madre de Marialy para irse con otra mujer, y fue entonces que la niña se armó de valor y contó a su mamá los motivos por los cuales se había ido.

"En ese momento, al revelarse toda la verdad cada una decide interponer una denuncia en la Fiscalía. La mamá interpuso la denuncia por violación y el caso de Marialy fue ingresado como violación en menor e incapaz" recordó el fiscal.

"En total son 40 años que Ávila estará en prisión. 20 por por el caso de la mamá y el segundo por el caso de Marialy. Es importante que las víctimas denuncien, que no esperen mucho tiempo, porque de esa manera la Fiscalía tiene más herramientas para lograr condenas" dijo el jefe fiscal.