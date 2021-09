“Lo que están haciendo es un teatro”, dice sociedad civil sobre discusión de ley de aguas

La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua calificó de "teatro" la discusión de la ley de aguas en la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa.

El colectivo, que reúne a varias organizaciones de la sociedad civil, afirmó este miércoles que los diputados oficialistas, quienes por tener mayoría dominan la toma de decisiones en la comisión, no han tomado en cuenta ni el 10 % de las propuestas ciudadanas en los 25 artículos que han aprobado hasta el momento.

En la última sesión, los diputados oficialistas aprobaron el artículo en el que se establece la conformación de la junta directiva de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA). En esta junta, la sociedad civil organizada tenía una representación.

Sin embargo, la comisión votó para que el representante sea cualquier experto de la sociedad civil y no necesariamente integrante de alguna organización. Sandra Martínez, diputada de Nuevas Ideas y presidenta de la comisión, dijo que organización era una "palabra oscura".

"Por qué seguir con la palabra organizaciones, porque no lo vamos a someter a un solo grupo. Solo porque usted no pertenece a una organización, no va a poder participar de la ASA. Esas cosas se terminaron también", dijo Martínez y luego se negó a darle la palabra a la diputada Dina Argueta, del FMLN, aduciendo que el tema estaba suficientemente discutido. El artículo se sometió a votación sin haber leído la redacción final.

La Alianza contra la Privatización consideró que no existe una discusión real al momento de revisar los detalles de la ley y tampoco hay un proceso adecuado para plasmar la visión que las organizaciones han presentado.

“El mecanismo de esta comisión ad hoc es el estar en las reuniones y aprobar y levantar la mano (...). Nos da la sensación de que ya se han repartido que artículos que se van a aprobar y quién va a leer qué cosa, qué artículos”, manifestó Adela Bonilla, de la Alianza.

Además señalaron que no se está siguiendo el enfoque en derechos humanos y que, desde las actuaciones de la comisión, reflejan que continuarán el articulado de la ley con una visión que las organizaciones consideran mercantilista. “Desde el hecho que le llaman recurso, son bienes hídricos, son bienes comunes”, indicó Amalia López, otra integrante de la Alianza.

“Lo que están haciendo, con todo el respeto de los diputados y diputadas de la fracción de Nuevas Ideas, es un teatro, una pantomima, un show”, agregó López.

Además, sostuvo que se está cambiando el sentido de la ley, puesto que ya no se está refiriendo a un dominio público hídrico, sino a un dominio público hidráulico. “Estamos hablando de hidráulico, algo que tiene que ver con algo que mueve máquinas, a partir del agua”, agregó.

Ante el escenario, la Alianza consideró que la retórica que manejan los diputados oficialistas es “demagógica” y que “la intención encubierta es seguir beneficiando grupos de poder”.

La organización sostuvo que la comisión ad hoc vende una idea de apertura hacia la ciudadanía, pero en la discusión se percibe lo opuesto.