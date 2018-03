Lo que ha dicho esta mañana es violación a la Ley: Diputada Batres sobre Blandino Nerio

@Tita_Batres: Lo que ha dicho esta mañana el señor Blandino Nerio no es nada más que atentatorio y violatorio a la Ley. — LPGPolitica (@LPGPolitica) March 30, 2017

“Lo que ha dicho esta mañana el señor Blandino Nerio no es nada más que atentatorio y violatorio a la ley. Es violencia política dirigida a una funcionaria de este Órgano de Estados”. Con estas palabras, la diputada Martha Evelyn Batres, del partido ARENA, confirmó que, como Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM), presentarán una demanda ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) contra el diputado del FMLN, Blandino Nerio, por declaraciones dadas este día. Las palabras de Nerio calificaron de “tercerona” a la diputada Milena Calderón , de ARENA, luego de que el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, hubiera llamado “segundona” a la diputada Calderón hace varios días . Estos calificativos llegan luego de que Mauricio Interiano, presidente de ARENA, decidiera ausentarse de las reuniones para el acuerdo fiscal y enviara a Calderón a dichos encuentros.“¡Es cierto! (Milena Calderón Sol de Escalón) no es la secretaria general, no es la jefa de fracción, es tercerona. La verdad es esa ¿y cuál es el problema?", expresó Nerio, durante una entrevista concedida a Canal 12 esta misma mañana.Para la diputada Batres estas declaraciones son una muestra de “misoginia” y “violencia contra la mujer”, algo que no debe tomarse a la ligera. “He solicitado a la presidenta actual del Grupo Parlamentario de Mujeres que se agende el tema en la reunión del Grupo Parlamentario de Mujeres porque no es posible que estemos emitiendo leyes, que estos funcionarios hayan votado por estas leyes, o que su partido haya votado por estas leyes y que sean los primeros en violentar los derechos de las mujeres”, declaró.Además, confirmó que, como GPM, interpondrán una denuncia en contra de Nerio ante el TEG. “Nosotros vamos a presentar una denuncia ante el Tribunal de Ética sobre esta actuación. No es el primer caso. Si no se sanciona, si no se cumple la ley van a seguir existiendo funcionarios públicos que pateen los derechos de la mujer y en este caso el de una mujer que ha demostrado su capacidad y su historial político. Nosotros vamos a tomar acciones para que esto no vuelva a ocurrir”, reiteró.“No es posible que él venga a violentar a una mujer que por su calidad y condición de mujer se vea afectada por este tipo de condenable funcionario que puede venir de un funcionario misógino como es el diputado”, finalizó.