"Lo que le están diciendo a sus diputados es: el que hable o que vote diferente a la línea partidaria se va": Portillo Cuadra sobre desafuero de diputados de Nuevas Ideas

El diputado y jefe de fracción de ARENA en la Asamblea Legislativa, René Portillo Cuadra, realizó una serie de valoraciones esta mañana en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) sobre la sesión plenaria realizada ayer, 9 de febrero, en la que desaforaron a dos diputados del partido Nuevas Ideas, José Ilofio García (Cabañas) y Gerardo Balmore Aguilar (San Vicente).

Según el diputado, este proceso de desafuero se dio debido a luchas internas por divisiones que hay dentro de la "bancada cian" que está dividida en tres grupos.

"Esta es un proceso de desafuero bastante complicado de entenderlo. Primero porque esto se da por luchas internas de poder dentro del partido oficial. A nadie se le escapa que hay tres grupos de la fracción legislativa, un grupo que lidera el presidente de la Asamblea, un grupo que lidera el jefe de fracción, otro grupo que no está con niguno de los dos que quieren hacer las cosas bien pero no los dejan", aseguró Portillo Cuadra.

El diputado señaló que durante la plenaria se contó con la presencia de los directivos del partido oficial y que su presencia tenía como objetivo verificar cómo votaba cada uno de los diputados de Nuevas Ideas.

"Ayer que fue el desafuero vimos como las autoridades nacionales del partido oficial llegaron al pleno legislativo. Llegaron y presenciaron toda la plenaria. Llegaron practicamente para ver quien votaba en contra o quien no votaba. Llegaron no practicamente de visita sino en una situación practicamente de decir ´aquí estamos y vamos a ver quien se sale del guacal´. Algo que no es una actitud democrática", indicó.

Para el diputado, a traves de esta sesión plenaria se les envió un mensaje contundente a los miembros del partido oficialista y a los diputados que conforman la fracción.

"Lo que le están diciendo a sus diputados es el que hable o que vote diferente a la línea partidaria se va, que fue lo que tanto ellos criticaron de los partidos políticos tradicionales de que ahí había una línea y que se respetaba y no había deliberación, pues tampoco en el partido de ellos hay deliberación", aseguró.

Según Portillo Cuadra, la defensa de Portillo y Aguilar lograron establecer que ambos no habían cometido el delito del que se les acusa, sin embargo, para el diputado el tratamiento de este tema ha sido más por una lucha de poder para favorecer a "las argollas" del partido oficialista.

"Este tema es una lucha de poder donde se han ocupado las instituciones para favorecer a las mismas argollas que hay adentro del partido oficial. Lo más grave en esta situación es que en una Fiscalía que está capturada por el partido oficial, que no tiene ningún tipo de imparcialidad y ahora con un órgano judicial integrado mayoritariamente por jueces que han sido puestos por el partido oficial, pues no le garantiza a estos dos muchachos que van a tener un proceso legal, porque prácticamente todo el aparato del Estado está encima de ellos", dijo.

García y Aguilar son acusados por la Fiscalía del delito de cohecho, luego que se filtrara un audio en el que supuestamente negocian beneficios con el exfinancista de Nuevas Ideas, Roy García, a cambio de dividir la fracción.

Portillo Cuadra aseguró que debido a que la Fiscalía y el Órgano Judicial están bajo las órdenes del ejecutivo, a pesar de las alegaciones de la defensa, será fácil mostrar culpabilidad de los acusados.

"Tendría que ser la Fiscalía la que logre demostrar esto, yo creo que le va ser facíl pues, en las condiciones en las ques está la Fiscalía y el Órgano Judicial, le va hacer sumamente fácil", aseguró.