“Lo que no señala (la prueba de balística) es quién lesionó a mi patrocinado”: abogado de PPI del Minsal

El abogado defensor del agente de la Policía Nacional Civil (PNC) de la unidad de Protección a Personalidades Importantes (PPI), Edgar Ernesto Rivas argumentó que la prueba de balística presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) no revela quién disparó en contra de su defendido.

"La prueba de balística señala una cosa, pero lo que no señala la Fiscalía es quién lesionó a mi patrocinado. Hay un parte que no se logra investigar o que es adrede que no se investigue y simplemente se investiga una parte que beneficia a un sector, pero se dejan los demás como imputados", afirmó ante los medios de comunicación.

De acuerdo con la FGR la prueba balística señaló que el arma de Diego Francisco Alvarado Peña sí disparó contra Gloria Rogel de López y Juan de Dios Tejada, militantes del FMLN, el pasado 31 de enero.

Rivas señaló que su defendido al momento de interceptar el pick up ya “iba herido”, pero "pero al calor de la ida, él no se percató pero tenía ya lesiones de arma de fuego". También culpó a las autoridades de haber filtrado información sobre el agente, al punto de provocar un "atentado" contra la vida de los familiares de este.

Noticiero LPG 050221 | Balística arrojó que PPI del Minsal disparó a militantes del FMLN

Contrario a la investigación Fiscal, Rivas afirmó que hay videos donde se ven que los militantes del FMLN dispararon contra su defendido y los otros dos imputados.

El abogado también aseguró que su defendido está con ventilación artificial. Tiene heridas de bala en el abdomen y está ingresado en el hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Noticiero LPG 4 de febrero: Choque entre Fiscalía y PNC por videos sobre ataque a caravana del FMLN

Ayer, los defensores pidieron medidas sustitutivas a la detención para sus clientes, pero fueron rechazados.